¿Te quedaste sin agua? Essap advierte sobre intermitencias en Asunción y Gran Asunción

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) emitió este jueves un comunicado sobre posibles intermitencias en el servicio de agua potable, debido a un inconveniente eléctrico ocasionado por las inclemencias del tiempo.

De acuerdo con la Essap, el problema se originó en una línea de media tensión que alimenta la toma de agua cruda y ocasionó una avería en la subestación eléctrica.

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Según el comunicado, el inconveniente podría afectar el funcionamiento normal del sistema y provocar interrupciones intermitentes en la provisión de agua potable en algunas zonas de Asunción y Gran Asunción, aunque no detalló los barrios específicos que podrían verse afectados ni cuánto tiempo duraría la situación.

Essap pide comprensión a los usuarios

Ante esta situación, la institución pidió disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas y agradeció la comprensión de la ciudadanía mientras persisten los inconvenientes.

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“Seguimos trabajando para brindar un mejor servicio a nuestros usuarios”, señaló la empresa en el comunicado.

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Por el momento, la Essap no precisó un horario para la normalización completa del suministro. Se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución ante nuevas actualizaciones sobre el servicio.

Anuncian que resolvieron inconveniente

Luis Fernando Bernal, presidente de la ESSAP, en comunicación con nuestra redacción confirmó que ya lograron resolver el inconveniente y que el servicio se estaría reponiendo en las siguientes horas, ya que ya iniciaron con el bombeo.