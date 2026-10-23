Deterioro y vientos favorecieron al desprendimiento de azulejos del Congreso, afirman

Los azulejos del quinto piso de la sede del Congreso Nacional se desprendieron ayer y cayeron en la zona conocida como el “quincho vip”, lo que provocó grandes destrozos en el lugar que se inauguró apenas en junio de 2024 y cuyos trabajos tuvieron un costo de G. 700 millones aproximadamente.

Según reportaron, afortunadamente no se registraron heridos, considerando la magnitud del incidente.

Sebastián Romero, director de Recursos Físicos de la institución, dijo que el desprendimiento de los azulejos se dio por el vendaval, siendo que el fuerte viento fue de aproximadamente 65 km/h, según registros meteorológicos.

“Creemos que eso pudo haber favorecido al desprendimiento. No es una estructura, sino que en realidad lo que se desprendió fue el revestimiento cerámico de la caja escalera que tenemos nosotros aquí en el bloque diputados. Eso tiene un adhesivo cerámico con una cobertura que hace como un mosaico y a los efectos preliminares que estuvimos revisando, por un deterioro del material adhesivo, consideramos que por efectos climáticos y también obviamente la vida útil del material, eso favoreció a que se haya desprendido”, precisó.

Lea más: Video: maquinaria causó “accidente” durante refacciones de parte histórica del Congreso

Adhesivo del azulejo data del 2002

Recordó que la construcción de la sede del Congreso Nacional se realizó en el 2002, por lo que ya tiene 24 años, aunque recordó que en el 2024 ya realizaron un mantenimiento preliminar tras la caída del mismo revestimiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según antecedentes, en el 22 de marzo de 2024 se produjo un incidente similar y en la misma zona, pero a diferencia con la diferencia de que la funcionaria Victoria Velázquez resultó herida con cortes sin gravedad.

La destrucción de la estructura del quincho nuevo y recientemente inaugurado se dio por efecto de la gravedad, considerando que la superficie de azulejos que se desprendió es de aproximadamente de 10 metros cuadrados.

La zona ahora afectada y destruida forma parte de la ampliación de “Quincho Vip” o “de oro”, inaugurada durante la gestión del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, que es el encargado del mantenimiento del Congreso (ambas Cámaras). Lo llamativo es que se invirtió en esta estructura ahora dañada, pero no se arregló la zona de los azulejos, pese al incidente previo de marzo de 2024.

Lea más: Derrumbe deja una funcionaria herida en Cámara de Diputado

La zona afectada, como medida preventiva, fue delimitada y se restringió temporalmente el acceso, hasta tanto se verifiquen las condiciones de seguridad. Además, aguardarán el peritaje del seguro para analizar si cubrirá la refacción del quincho nuevo.

Consideró que la refacción del revestimiento sería de aproximadamente diez días. Agregó que dentro de las mejoras que están realizando del edificio, está tanto la refacción de las instalaciones eléctricas, la parte del cableado, como también de los ascensores.

Aclaró que el quincho solo tuvo un costo aproximado de G. 200 millones y que de acuerdo al resultado del peritaje, podría la refacción podría ser cubierta con el seguro.

No descartó eliminar el revestimiento de azulejos de la caja escalera, ya que su única función es decorativa.