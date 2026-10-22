Nuevo desprendimiento de azulejo en el Congreso casi causa una tragedia

En sede del Congreso se volvió a registrar el derrumbe de una parte de la estructura (azulejos del quinto piso), que provocó grandes destrozos en la zona conocida como el “quincho vip”, que se encuentran al nivel del subsuelo 1, según el reporte oficial del director de Mantenimiento, Sebastian Romero.

Romero también confirmó que no se reportan heridos pese a la magnitud del incidente que sí provocó daños materiales en la estructura.

Ya el 22 de marzo de 2024 se había producido un incidente similar y en la misma zona donde había resultado herida con cortes sin gravedad la funcionaria Victoria Velázquez.

Quincho destruido tenía poco más de dos años

La zona ahora afectada y destruida forma parte de la ampliación de “Quincho Vip” o “de oro” que se inauguró apenas en junio de 2024 y cuyos trabajos tuvo un costo de G. 700 millones aproximadamente, durante la gestión del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, que es el encargado del mantenimiento del Congreso (ambas Càmaras).

Lo peor es que se invirtió en esta estructura ahora dañada, pero no se arreglo lo de los azulejos, pese al incidente previo de marzo de 2024

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¿Qué provocó el derrumbe?

El director de Mantenimiento, Sebastian Romero, además de emitir un reporte preliminar, dispuso “como medida preventiva, el área afectada fue delimitada y se restringió temporalmente el acceso, hasta tanto se verifiquen las condiciones de seguridad”.

En cuanto a las posibles causas preliminares de la caída de los azulejos, y aclarando que falta un análisis más profundo, mencionó esto se pudo haber dado por deterioro de la infraestructura por causa del tiempo, sumado al fuerte ventarrón de azotó la capital este mediodía.

“De acuerdo con una evaluación técnica preliminar, el hecho podría estar vinculado a una pérdida progresiva de adherencia del revestimiento cerámico, asociada a factores como el envejecimiento natural de los materiales, las variaciones térmicas y la exposición prolongada a las condiciones ambientales”, señala parte del reporte preliminar del director de Mantenimiento, Sebastian Romero.

El mismo señaló que “el vendaval favoreció a dicho desprendimiento” ya que “el viento en dicho sector está excesivamente fuerte”.