Noviembre Azul: cómo obtener los dos días de permiso laboral para hombres

A puertas del inicio de la campaña “Noviembre Azul”, orientada a concienciar sobre la salud masculina y la prevención del cáncer de próstata, se recuerda que los hombres cuentan con un marco legal que ampara su asistencia a los controles médicos.

Al igual que la licencia otorgada a las mujeres para mamografías y Papanicolaou, la legislación paraguaya garantiza a los trabajadores masculinos dos días libres remunerados al año para someterse a chequeos preventivos.

Este derecho está tipificado en el artículo 13 de la Ley Nº 6.280/19, el cual establece que “todo trabajador, dependiente o no, del sector privado o público, con cargo permanente, temporal o contratado, con cargo electivo o no, goza de licencia remunerada de 2 (dos) días laborales en cada año, para someterse a exámenes de detección precoz del cáncer de próstata o colon”.

¿Cómo solicitar y justificar el permiso laboral?

Para hacer uso de esta licencia con goce de sueldo, el trabajador debe acordar previamente la fecha de los estudios con su empleador. Las áreas de Recursos Humanos o patronales no pueden negar el acceso a este beneficio contemplado por ley.

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Posteriormente, para formalizar el permiso, el empleado debe presentar ante su empresa un comprobante o certificado expedido por el centro de salud, hospital o sanatorio, público o privado, que acredite la realización de los análisis correspondientes.

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El cáncer de próstata representa una de las patologías oncológicas con mayor incidencia entre la población masculina del país.

Su elevada tasa de mortalidad se debe, en gran medida, a que con frecuencia se diagnostica en etapas avanzadas o en fase de metástasis, cuando las posibilidades de un tratamiento curativo disminuyen considerablemente.

Ante este panorama, el Ministerio de Salud Pública insta a todos los hombres a realizarse chequeos médicos periódicos a partir de los 50 años (o antes si existen antecedentes familiares), aprovechando las facilidades que otorga la normativa vigente.