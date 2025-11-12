Política
12 de noviembre de 2025 - 01:00

Senado modificará proyecto sobre el programa nacional de prevención del cáncer del próstata

La Cámara de Senadores analizará en su sesión ordinaria de la fecha, el proyecto de ley que modifica la Ley sobre el Programa Nacional de Prevención, detección precoz y tratamiento del cáncer de próstata y colon. La comisión de Legislación recomienda aprobar con modificaciones la norma que tuvo su origen en la Cámara de Diputados.

Por ABC Color

La comisión de Legislación modifica el proyecto de ley “Que amplía y modifica el acápite y los artículos 1°, 2°, 4°, 6°, 9°, 11, 12 y 13 de la ley n° 6280/2019 ‘que crea el programa nacional de prevención, detección precoz y tratamiento del cáncer de próstata y colon”. Recomiendan incluir cáncer de pene y testicular.

También se hace una pequeña modificación al texto de Diputados excluyendo la palabra adolescentes porque la edad de los niños incluye entre 9 y 13 años para que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social promueva la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

El proyecto de ley tiene por objeto disminuir la morbimortalidad por cáncer de próstata, pene y colon, a través de la detección precoz y tratamiento oportuno de las lesiones pre-malignas y del cáncer de las patologías mencionadas.

Se mantiene en la norma que todo trabajador, dependiente o no, del sector privado o público, con cargo permanente, temporal o contratado, con cargo electivo o no, goza de licencia remunerada de dos días laborales en cada año, para someterse a exámenes de detección precoz del cáncer de próstata, pene o colon.

El senador Ignacio Iramain, médico de profesión cuestionó que los programas sean establecidos a través de una ley, y dijo que sondeará si en otros países hay legislaciones por programas samitarios. “No es necesario hacer leyes por cada patología”, dijo durante la reunión de la comisión de Legislación.