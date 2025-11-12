Senado modificará proyecto sobre el programa nacional de prevención del cáncer del próstata

La comisión de Legislación modifica el proyecto de ley “Que amplía y modifica el acápite y los artículos 1°, 2°, 4°, 6°, 9°, 11, 12 y 13 de la ley n° 6280/2019 ‘que crea el programa nacional de prevención, detección precoz y tratamiento del cáncer de próstata y colon”. Recomiendan incluir cáncer de pene y testicular.

También se hace una pequeña modificación al texto de Diputados excluyendo la palabra adolescentes porque la edad de los niños incluye entre 9 y 13 años para que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social promueva la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

El proyecto de ley tiene por objeto disminuir la morbimortalidad por cáncer de próstata, pene y colon, a través de la detección precoz y tratamiento oportuno de las lesiones pre-malignas y del cáncer de las patologías mencionadas.

Lea más: Infecciones de transmisión sexual: papiloma

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se mantiene en la norma que todo trabajador, dependiente o no, del sector privado o público, con cargo permanente, temporal o contratado, con cargo electivo o no, goza de licencia remunerada de dos días laborales en cada año, para someterse a exámenes de detección precoz del cáncer de próstata, pene o colon.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El senador Ignacio Iramain, médico de profesión cuestionó que los programas sean establecidos a través de una ley, y dijo que sondeará si en otros países hay legislaciones por programas samitarios. “No es necesario hacer leyes por cada patología”, dijo durante la reunión de la comisión de Legislación.