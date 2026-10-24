El río Jejuí desborda y el repunte del río Paraguay se torna cada vez más preocupante en San Pedro

El río Aguaraymí, que en los últimos días comenzó a descender, dejó consecuencias para los trabajadores oleros de Tacuatí, Nueva Germania, Santa Rosa del Aguaray y San Pedro de Ycuamandyyú, quienes sufren pérdidas a raíz de las inundaciones. En tanto, el río Jejuí sigue desbordado y afecta sectores de San Pablo, San Pedro de Ycuamandyyú y Puerto Antequera, donde el agua interrumpe caminos vecinales, especialmente en las zonas de Puerto’i, Angelita y Poroto.

Pobladores de la compañía Poroto, del distrito de Puerto Antequera, se organizan y realizan limpieza en los alrededores de los tendidos eléctricos.

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Por otro lado, el río Paraguay registró un aumento de cuatro centímetros y alcanzó los tres metros, situación que genera preocupación entre los pobladores ribereños de Puerto Antequera. Si bien el escenario todavía no es considerado crítico, el nivel del cauce es seguido de cerca ante la posibilidad de que continúe subiendo.

El desborde de riachos también repercute en la actividad pesquera. La mayor disponibilidad de pescado en el mercado provocó una disminución de los precios: el pacú y el surubí, que anteriormente se comercializaban a unos G. 60.000 por kilo, actualmente se ofrecen entre G. 40.000 y G. 45.000.

A este panorama se suma el deterioro de los caminos rurales y de importantes vías de comunicación, con tramos de las rutas PY08 y PY22 en malas condiciones. Las calles de San Pedro de Ycuamandyyú, capital departamental, también presentan un estado lamentable, dificultando el desplazamiento de los pobladores.

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La situación se desarrolla en medio de las preocupaciones por el inicio del fenómeno climático de El Niño y sus posibles efectos en el segundo departamento. Desde la Junta Departamental se plantea declarar una emergencia departamental para hacer frente a las consecuencias de las lluvias y las inundaciones; sin embargo, tanto municipios como la Gobernación advierten sobre la falta de recursos para responder a las necesidades de las comunidades afectadas.