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Nacionales
29 de octubre de 2026 - 07:14

Atención conductores: estos son los cruces cerrados hoy para el ingreso al microcentro de Asunción

Calle urbana con edificios de ladrillo y vehículos estacionados bajo un cielo nublado.
Se realizan trabajos de soterramiento en Benjamín Constant en Asunción que incluyen el cierre parcial en sus intersecciones con 15 de Agosto y 14 de Mayo.Captura de pantalla

A consecuencia de trabajos de excavación para la instalación de cableado subterráneo por parte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), dos sectores de la calle Benjamin Constant están cerradas desde hoy a las 05:00 hasta mañana viernes 30 al mediodía. En esta nota más detalles.

Por ABC Color
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Trabajadores de la ANDE ya procedieron al cierre parcial de la curva que engancha la calle Río Blanco con Benjamin Constant viniendo desde la Costanera de Asunción hacia el microcentro, para trabajos de excavación. En ese sentido, la Municipalidad de Asunción comunicó que la circulación por ese sector debe hacerse saliendo a la avenida Colón y por allí, retomar hacia la mencionada vía.

Anuncio de cierre de calles con mapa sobre la curva de acceso a Benjamin Constant, destacando colores rojo y azul.
La ANDE inicia trabajos de excavación en Benjamin Constant, cerrando sectores de la calle desde el jueves 29 hasta el viernes 30.

Otro cierre

También desde hoy a las 5:00 y hasta mañana viernes a las 12:00, se realizará un cierre parcial sobre Benjamín Constant en sus intersecciones con 15 de Agosto y 14 de Mayo en inmediaciones del Congreso Nacional, por trabajos de soterramiento de la estatal eléctrica.

Mapa anunciando cierre de calles en Asunción, con texto destacando fechas y zonas afectadas.
La ANDE informa sobre el cierre restringido de calles en Asunción por trabajos de cableado subterráneo.

La circulación está habilitada normalmente por las tres vías salvo en la cuadra en donde se desarrollan los trabajos.

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