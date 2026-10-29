Atención conductores: estos son los cruces cerrados hoy para el ingreso al microcentro de Asunción

Trabajadores de la ANDE ya procedieron al cierre parcial de la curva que engancha la calle Río Blanco con Benjamin Constant viniendo desde la Costanera de Asunción hacia el microcentro, para trabajos de excavación. En ese sentido, la Municipalidad de Asunción comunicó que la circulación por ese sector debe hacerse saliendo a la avenida Colón y por allí, retomar hacia la mencionada vía.

Otro cierre

También desde hoy a las 5:00 y hasta mañana viernes a las 12:00, se realizará un cierre parcial sobre Benjamín Constant en sus intersecciones con 15 de Agosto y 14 de Mayo en inmediaciones del Congreso Nacional, por trabajos de soterramiento de la estatal eléctrica.

La circulación está habilitada normalmente por las tres vías salvo en la cuadra en donde se desarrollan los trabajos.