Clase bajo árboles: padres convocan a reunión en Concepción

Este miércoles la comisión directiva de la ACE de la institución ubicada en la comunidad rural denominada María Auxiliadora, distrito de Concepción, decidió realizar una reunión general de padres.

La convocatoria es para el lunes 02 de noviembre a las 15:00 en el colegio. La idea es poder consensuar una decisión de los padres de los alumnos que dan clase bajo árboles desde el mes de marzo último. El pabellón done funcionan 3 aulas puede desplomarse.

Según mencionó el presidente de la ACE, Isabelino Cabrera, se optó por convocar a los padres.

Es para hacer conocer todo lo que se ha hecho desde que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) emitió la resolución 327 donde inhabilita las 3 aulas del colegio. Son 56 alumnos los afectados.

“Se han realizado numerosos pedidos para saber qué tipo de intervención se realizará en la institución, pero ahora está por culminar el año lectivo 2026 y no se tiene respuesta”, lamentó Cabrera.

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Agregó que precisan que las aulas se vuelvan a utilizar. “Nos dijeron que corre peligro de derrumbe, por eso nuestros hijos dan clase bajo los árboles”, sostuvo.

En otro momento dijo que también estarían convocando a la reunión a funcionarios de la municipalidad y la gobernación de Concepción para conocer si es que una de estas instituciones pueden financiar las obras.