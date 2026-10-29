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Nacionales
29 de octubre de 2026 - 00:57

Clase bajo árboles: padres convocan a reunión en Concepción

Foto
Alumnos y docentes dan clase bajo árboles en Villa María Auxiliadora, una comunidad rural del distrito de Concepción. Foto de archivo

La Asociación de Cooperación Escolar (ACE) del Colegio Nacional Pa’i Marcelino Medina convocan a una reunión de padres para el próximo lunes. Conozca el motivo de la convocatoria.

Por Aldo Rojas
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Este miércoles la comisión directiva de la ACE de la institución ubicada en la comunidad rural denominada María Auxiliadora, distrito de Concepción, decidió realizar una reunión general de padres.

La convocatoria es para el lunes 02 de noviembre a las 15:00 en el colegio. La idea es poder consensuar una decisión de los padres de los alumnos que dan clase bajo árboles desde el mes de marzo último. El pabellón done funcionan 3 aulas puede desplomarse.

Según mencionó el presidente de la ACE, Isabelino Cabrera, se optó por convocar a los padres.

Es para hacer conocer todo lo que se ha hecho desde que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) emitió la resolución 327 donde inhabilita las 3 aulas del colegio. Son 56 alumnos los afectados.

“Se han realizado numerosos pedidos para saber qué tipo de intervención se realizará en la institución, pero ahora está por culminar el año lectivo 2026 y no se tiene respuesta”, lamentó Cabrera.

Lea más: Concepción: alumnos siguen dando clase bajo árboles

Agregó que precisan que las aulas se vuelvan a utilizar. “Nos dijeron que corre peligro de derrumbe, por eso nuestros hijos dan clase bajo los árboles”, sostuvo.

En otro momento dijo que también estarían convocando a la reunión a funcionarios de la municipalidad y la gobernación de Concepción para conocer si es que una de estas instituciones pueden financiar las obras.

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