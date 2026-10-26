Concepción: alumnos siguen dando clase bajo árboles

Esta institución, que cuenta con un total de 56 alumnos, está asentada en la comunidad rural María Auxiliadora, distrito de Concepción.

En marzo de 2026 recibieron la resolución, número 327, del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) donde quedaban inhabilitadas las 3 únicas aulas del establecimiento educativo.

Docentes y alumnos acataron la decisión ministerial y empezaron a desarrollar clases bajos los árboles y en las sombras que proporciona el antiguo pabellón, construido por la gobernación durante la administración de Óscar Denis Sánchez (1993-1998).

Hace más de 7 meses que están en estas condiciones. El director de la institución, Marcos Paredes, dijo que cuando las temperaturas son muy bajas utilizan un aula de la escuela local, que se encuentra al lado del colegio.

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“Cuando llueve suspendemos las actividades presenciales y enviamos los contenidos en forma virtual”, explicó el director.

Sin respuestas

Por otro lado, Marcos Paredes, aseguró que realizó la petición para la reparación del pabellón donde están las aulas, pero no ha obtenido respuestas.

“Hice la petición a la municipalidad y la gobernación, pero no tengo respuestas a eso. Me dicen que están realizando relevamiento de datos, también que el colegio precisa de una nueva estructura”, detalló.

Agregó que no tiene respuestas si se va a realizar una nueva construcción o no y mucho menos cuando se realizarían los trabajos.

Expresó que están cerrando el año académico en las próximas semanas cuando se inicien las evaluaciones finales en las distintas disciplinas.