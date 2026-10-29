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Nacionales
29 de octubre de 2026 - 11:05

Ronda de tragos termina a balazos y deja un hombre muerto en Naranjito

Ronda de tragos termina a balazos y deja un hombre muerto en Naranjito
Ronda de tragos termina a balazos y deja un hombre muerto en NaranjitoOmar Acosta

SAN PEDRO. Una jornada de encuentro, en la que varias personas consumían bebidas alcohólicas, terminó en un homicidio en un hospedaje ubicado en la colonia Naranjito, distrito de General Resquín. La víctima fue identificada como César Gayoso Balbuena (34), quien recibió varios disparos de arma de fuego.

Por Omar Acosta
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De acuerdo con los datos preliminares, entre cinco y seis personas habrían estado compartiendo bebidas alcohólicas cuando se produjo una discusión que terminó en un ataque a tiros. Sin embargo, hasta el momento no se conocen detalles precisos sobre cómo se desencadenó el enfrentamiento ni cuál habría sido el motivo.

Uno de los aspectos que dificulta el esclarecimiento del caso es la falta de testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido e identificar al autor o a los autores del homicidio. Según los datos disponibles, las demás personas que habrían participado de la reunión se retiraron del lugar tras el hecho.

El propietario del hospedaje acudió a la comisaría para comunicar lo sucedido. No obstante, la información policial difundida no precisa cuántas personas estaban presentes ni consigna detalles que permitan establecer las circunstancias exactas del ataque.

Lea más: Droga en tierra mecanizada

Circuito cerrado no estaría funcionando

A las dificultades para obtener testimonios se suma la falta de imágenes de seguridad. Según lo manifestado por el propietario a los intervinientes, el sistema de circuito cerrado del establecimiento no estaría funcionando, por lo que no se dispondría, hasta el momento, de grabaciones que ayuden a reconstruir la secuencia del crimen.

La investigación continúa rodeada de interrogantes, mientras la identificación de los involucrados y la determinación del móvil del homicidio dependen de la información que pueda reunirse mediante las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se cuenta con datos públicos suficientes para establecer cómo comenzó la discusión, quién efectuó los disparos o qué ocurrió inmediatamente después del ataque. La declaración de posibles testigos y la verificación de los elementos disponibles serán claves para avanzar en el esclarecimiento de la muerte de César Gayoso Balbuena.

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