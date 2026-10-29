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Nacionales
29 de octubre de 2026 - 01:03

Zumba Rosa 2026 combinó baile y solidaridad en Ayolas

El evento, denominado “Bailamos con el corazón y ayudamos con amor”, combinó la actividad física con el compromiso social.
Integrantes de Zumba Fitness by Ana Ramírez de Ayolas.Gentileza

AYOLAS. Con música, baile y una masiva participación comunitaria, se realizó la tercera edición de Zumba Rosa 2026, una jornada benéfica que reunió a vecinos en apoyo a la Fundación SOS Animales.

Por Miguel Ángel Rodríguez
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La actividad fue organizada por el grupo Zumba Fitness by Ana Ramírez, perteneciente a la Academia de Danza, bajo la dirección de la profesora Ana Ramírez Mosqueda. La propuesta convocó a personas de todas las edades, quienes colaboraron mediante la donación de alimentos para mascotas o un aporte solidario de G. 10.000.

Baile que transforma vidas

Desde la academia señalaron que el evento, denominado “Bailamos con el corazón y ayudamos con amor”, combinó la actividad física con el compromiso social.

Lea más: Asistirán a pequeños ganaderos afectados por la crecida del río Paraná

Los fondos y alimentos recolectados serán destinados íntegramente a la Fundación SOS Animales, organización que trabaja en el rescate, cuidado y reinserción de animales en situación de vulnerabilidad.

Zumba Rosa es mucho más que una jornada de baile. Es una oportunidad para demostrar que, cuando nos unimos por una causa noble, podemos lograr cosas maravillosas. Nuestro mayor deseo es seguir ayudando, creando conciencia y transmitiendo valores de solidaridad a nuestra comunidad”, expresó la profesora Ana Ramírez.

El respaldo de toda una comunidad

La tercera edición de Zumba Rosa se concretó gracias al apoyo de empresas, comercios, profesionales independientes y particulares que auspiciaron y colaboraron con la iniciativa.

Integrantes de Zumba Fitness by Ana Ramírez de Ayolas.
Se realizó la tercera edición de Zumba Rosa 2026, una jornada benéfica que reunió a cientos de vecinos en apoyo a la Fundación SOS Animales.

También participaron instructores invitados e integrantes del grupo organizador, quienes contribuyeron al desarrollo de una jornada marcada por la alegría y la solidaridad.

Lea más: Ayolas necesita una costanera para enfrentar las inundaciones, dice representante de EBY

Con esta experiencia, Zumba Rosa se consolida como una de las actividades solidarias más esperadas de Ayolas. La iniciativa busca demostrar que el deporte y el arte pueden convertirse en herramientas para ayudar a los animales en situación de vulnerabilidad, destacó Ramírez.

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