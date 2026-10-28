Ayolas necesita una costanera para enfrentar las inundaciones, dice representante de EBY

Michel Flores realizó estas declaraciones durante su visita al distrito de Ayolas, donde acompañó a la primera dama de la Nación, Leticia Ocampo, para verificar la situación de las familias afectadas por la crecida del río Paraná.

El funcionario señaló que la construcción de una franja costera o costanera propiamente dicha representaría una obra importante para la comunidad, teniendo en cuenta las consecuencias que generan las inundaciones recurrentes.

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“Esto no solo afecta el patrimonio de cada familia, sino que significa un gasto corriente para el Estado en asistencia, víveres, carpas, medicamentos y albergues. Creo que, en un futuro no tan lejano, tenemos que unirnos todas las autoridades del departamento y plantear oficialmente que Ayolas tenga su franja costera o costanera propiamente dicha”, expresó Flores.

Asistencia permanente

Flores también señaló que el Gobierno nacional canaliza la asistencia a través del Ministerio de Salud, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Gobernación de Misiones, entre otras instituciones, con el objetivo de llegar de manera integral a todas las familias afectadas por la crecida del río Paraná, asociada al fenómeno de El Niño.

Indicó que esta situación se prolongará durante un tiempo y que, una vez culminada esta etapa, será necesario continuar con la asistencia a las familias para que puedan poner en condiciones sus viviendas y retornar a ellas.

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Afectación

Datos proveídos por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas, señalan que, Unas 1.091 familias, equivalentes a 3.311 personas, fueron evacuadas en la ciudad de Ayolas debido a la persistente crecida del río Paraná, asociada al fenómeno climático El Niño.

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De ese total, 221 familias (739 personas) permanecen en 17 albergues temporales habilitados en la ciudad, mientras que otras 843 familias (2.572 personas) se refugiaron en casas de familiares o en alquileres particulares.

En puerto local, la cota del Paraná es de 6,03 metros, superando ampliamente la cota normal de 1,80 m. La altura de alerta es de 4,20 m y el nivel de inundabilidad establecido en 4,50 m.