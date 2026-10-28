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28 de octubre de 2026 - 14:52

Asistirán a pequeños ganaderos afectados por la crecida del río Paraná

Pequeños ganaderos afectados por la crecida del río Paraná recibirán fardos de heno para alimentar a sus animales bovinos.
Pequeños ganaderos de Ayolas afectados por crecida del río Paraná recibirán asistencia a través del COE.Miguel Ángel Rodríguez

AYOLAS. Pequeños ganaderos afectados por la crecida del río Paraná recibirán fardos de heno para alimentar a sus animales bovinos, mediante una asistencia canalizada a través de la EBY.

Por Miguel Ángel Rodríguez
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El integrante del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas, Ismael Casafu, señaló que la asistencia comenzará este jueves, bajo la gestión de José Mutti, intendente electo de Ayolas, y con el acompañamiento del ingeniero Juan Ramírez, del área de Coordinación Social de la EBY.

Hasta el momento, se han recibido aproximadamente 76 rollos de pasto y se aguarda la llegada de otro cargamento en los próximos días. Paralelamente, se coordina con los pequeños productores la distribución del alimento, a través de la ingeniera María Colman, para garantizar que llegue a los distintos barrios afectados por el fenómeno de El Niño.

Lea más: Defensa costera, la solución definitiva ante las crecidas del río Paraná

“Actualmente, la situación de la crecida del Paraná impacta en 17 barrios, afectando a unos 4.555 animales pertenecientes a aproximadamente 170 propietarios”, agregó Casafu.

El integrante del COE señaló que el cargamento de heno no será suficiente para cubrir todas las necesidades, aunque representa una ayuda importante para hacer frente a la crisis ocasionada por las inundaciones.

Ante esta situación, se presentó una nota ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para gestionar asistencia adicional destinada a los pequeños productores de la zona.

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