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Nacionales
30 de octubre de 2026 - 20:39

¡Atención! Becal reitera que ya es la recta final para postulaciones

Mujer de perfil con abrigo oscuro concentrada en pantalla, rodeada de elementos de oficina y dos monitores.
Imagen ilustrativa: postulaciones a Becal.

El Programa Nacional de Becas de Posgrado en el Exterior “Carlos Antonio López” (BECAL), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), recordó que solamente quedan solo ocho días para el cierre de la convocatoria.

Por ABC Color
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Las postulaciones deberán finalizarse antes de las 15:00 horas del viernes 6 de noviembre de 2026 y las postulaciones deben completarse obligatoriamente a través del Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI) del (https://spi.conacyt.gov.py/user).

Desde la organización advierten que cualquier solicitud incompleta o con documentación ilegible quedará automáticamente fuera del proceso de evaluación.

También se aconseja a los postulantes verificar detenidamente sus datos personales antes de enviar el formulario, en especial el nombre completo, número de cédula y correo electrónico.

Becal también enfatiza que la declaración falsa, adulteración u omisión de información será causal de exclusión inmediata o de cancelación del contrato con devolución de los fondos.

Lea más: ¿Querés hacer un posgrado?, Becal ofrece 100 becas nacionales

Becas ofrecidas

En esta oportunidad, se ofrecen 64 becas bajo la modalidad autogestionada para maestrías, doctorados, posdoctorados, especializaciones y movilidad universitaria de Grado. Para la selección en esta modalidad, uno de los factores decisivos es la posición de la universidad de destino en los rankings internacionales habilitados en https://becal.gov.py/postulantes/.

De igual manera y de forma complementaria, la convocatoria incluye 20 cupos en modalidad asistida destinados a la renovación de cursos de idiomas en Paraguay. Esta oportunidad está orientada exclusivamente a estudiantes universitarios que ya formaron parte de la convocatoria 08.

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