¿Querés hacer un posgrado?, Becal ofrece 100 becas nacionales

Becal habilitó la postulación a más de 100 becas que corresponden a la cuarta convocatoria de posgrados nacionales para hacer maestrías y doctorados, como también a la segunda convocatoria para cursar especializaciones en instituciones de educación superior (IES) de nuestro país.

Las postulaciones son para 72 becas de maestrías, 10 becas de doctorados y 20 becas de especializaciones, según detallan.

Las inscripciones deben realizarse a través del Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt): https://spi.conacyt.gov.py/user.

Indican que en las guías de bases y condiciones (GBC) publicadas en la web de Becal se detallan los tipos de beca, el presupuesto, financiamiento y duración de beneficios, los requisitos y documentos para la postulación, tanto del estudiante como del programa y tutor, así como las obligaciones que debe cumplir el becario durante su posgrado y al terminarlo.

Lea más: ¿Querés hacer un doctorado en EE.UU.? Becal amplió el plazo para postular a sus becas

Dónde conseguir las guías de bases y condiciones

Las GBC de la cuarta convocatoria para maestrías y doctorados en Paraguay están disponibles en la sección “Postulantes”, apartado “Posgrados en Paraguay” y la GBC de la segunda convocatoria para especializaciones en IES de nuestro país está disponible en la sección “Postulantes”, apartado “Especializaciones”, según explican en las publicaciones de Becal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para maestrías para trabajadores del sector público están disponibles 32 cupos y para maestrías para trabajadores del sector privado hay 40 plazas, según detallan; mientras que para becas de formación en doctorados nacionales hay 10 becas.

En lo que respecta a becas de especialización para trabajadores del sector público, cuentan con 10 cupos y para becas de especialización para trabajadores del sector privado hay 10 plazas, indican.

Agregan que esta convocatoria se dividió en dos etapas, donde la primera consistió en una declaración de interés dirigida a IES, en la cual las IES presentaron los programas de posgrado que se encontraban alineados con las áreas prioritarias definidas por Becal.

Lea más: Becal para Estados Unidos: habilitan postulación para movilidad internacional de grado

¿Qué hacer si no aparece la IES en la que voy a estudiar?

Señalan que los programas de posgrado que hayan cumplido con los requisitos mínimos establecidos por Becal a través de la declaración de interés dirigida a IES, se encontrarán listados dentro del Sistema de Postulación en Línea (SPI).

Explican que de este modo, el postulante podrá seleccionar directamente el programa de estudio de la IES de su interés y si la IES y programa de interés del postulante no se encuentra listado en el SPI, será responsabilidad del postulante gestionar y presentar toda la documentación requerida relacionada con la misma.

Las becas cuentan con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se podrá postular hasta las 15:00 horas del viernes 18 de diciembre de 2026.

Agregan que en esta nueva fase, el objetivo de Becal es aumentar la participación del capital humano avanzado en un conjunto de instituciones del sector público y privado del país, aumentar la cantidad de profesionales con doctorado en áreas de conocimientos relevantes para el desarrollo del país, tanto en el sector público como en el sector privado, y fomentar la sostenibilidad del programa.