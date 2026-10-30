Pilar: invertirán G. 7.000 millones para la escuela de Medicina

La iniciativa busca ampliar las oportunidades de formación universitaria en el departamento y responder a la futura demanda de profesionales de la salud que tendrá el Hospital Regional de Pilar.

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En un acto realizado este viernes, cerca del mediodía, se firmó el acta para el inicio de las obras de infraestructura de la futura Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Pilar (UNP).

El proyecto contempla la remodelación integral de un edificio construido originalmente para albergar un mercado municipal, ubicado en el barrio Ytororó de esta ciudad.

La actividad contó con la presencia del vicepresidente de la República, Pedro Alliana; el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR); el intendente municipal, Fernando Ramírez (ANR); el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, y el rector de la Universidad Nacional de Pilar, doctor Víctor Ríos Ojeda, además de otras autoridades.

La habilitación de la carrera de Medicina representa una antigua aspiración de la comunidad universitaria y de numerosos jóvenes del departamento que deben trasladarse a otras ciudades del país o al extranjero para seguir esta formación profesional.

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Durante su intervención, el vicepresidente Pedro Alliana destacó la importancia de impulsar la carrera ante la creciente necesidad de recursos humanos en el sistema sanitario, particularmente con miras al fortalecimiento del Hospital Regional de Pilar y otros centros asistenciales.

Señaló que el funcionamiento de este centro asistencial requerirá una mayor cantidad de médicos, enfermeros y licenciados en enfermería.

Asimismo, recordó que la iniciativa fue una lucha de varios años de la Universidad Nacional de Pilar y que, desde la llegada del actual Gobierno, se trabajó conjuntamente con las autoridades universitarias y el Ministerio de Educación para concretar el proyecto.

Alliana también destacó la inversión G. 7 mil millones de la Gobernación para adecuar la infraestructura y adelantó que se prevén mejoras en el entorno del edificio, como caminos adoquinados, iluminación y otras obras complementarias.

Indicó que la cercanía con el campus universitario permitirá integrar ambos espacios y contribuirá a la valorización del barrio.

Por su parte, el rector de la UNP, Víctor Ríos Ojeda, sostuvo que la concreción del proyecto fue posible mediante un acuerdo entre la Universidad, la Gobernación y el Gobierno nacional.

Explicó que el gobernador asumió el compromiso de financiar las obras con el respaldo del Ejecutivo, lo que permitió avanzar con la iniciativa.

Ríos aseguró que la institución apunta a desarrollar una carrera de Medicina con altos estándares de formación académica y calidad de infraestructura.

En ese sentido, mencionó la designación del doctor Luis Brizuela como director de la carrera y afirmó que existe el compromiso de ofrecer una formación de excelencia.

El gobernador Víctor Hugo Fornerón (ANR) calificó el inicio de las obras como un hecho histórico para Ñeembucú y destacó que la inversión responde a una necesidad concreta de la población estudiantil.

Señaló que numerosos jóvenes del departamento tienen vocación de estudiar Medicina, pero deben buscar oportunidades en otras instituciones, incluso en la Universidad Nacional del Nordeste, en Argentina, o en universidades de distintos puntos del Paraguay.

Fornerón consideró que la futura Escuela de Medicina no solamente ampliará las posibilidades de acceso a la educación superior, sino que también tendrá un impacto en el desarrollo social y económico de Pilar y del departamento.

La remodelación del antiguo edificio municipal permitirá recuperar una infraestructura que tendrá un nuevo destino educativo.

El desafío, una vez concluidas las obras, será garantizar las condiciones académicas, técnicas y sanitarias necesarias para el funcionamiento de una carrera universitaria que demanda una importante preparación y responsabilidad institucional.

La readecuación de las obras estará a cargo de la empresa Palma Multiservicios. La futura sede dispondrá de 10 aulas para 520 estudiantes, tres laboratorios, bibliotecas, morgue y oficinas administrativas y espacios para docentes. También contará con un salón auditorio de 800 m2.