Medicina en la UNP inicia curso probatorio con alta demanda

El acto de apertura se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Biomédicas, en el campus universitario de Ytororõ, con la participación del rector de la Universidad Nacional de Pilar (UNP), Dr. Víctor Ríos Ojeda, y del director de la Escuela de Medicina, Dr. Luis Brizuela Speratti.

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En esta primera etapa se inscribieron 78 estudiantes, cifra que podría alcanzar los 80 en los próximos días.

Las autoridades destacaron que la habilitación del curso representa un paso trascendente para Pilar y el departamento de Ñeembucú, al concretar una propuesta académica largamente esperada en el área de la salud.

El curso tendrá una duración de seis meses, con clases diarias de lunes a viernes, de 07:00 a 12:00. Durante este periodo, los aspirantes deberán aprobar las asignaturas de Bioquímica, Biología, Física Médica, Matemática y Castellano.

El doctor Luis Brizuela, director académico, señaló que el proceso de admisión será altamente selectivo.

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Los postulantes deberán alcanzar al menos el 70% de rendimiento en cada materia para acceder a la carrera, que contará con un cupo limitado de 40 estudiantes.

“Buscamos seres humanos con un perfil humanista que entiendan que detrás de cada historia clínica hay un paciente que sufre,una familia que espera y una vida por cuidar. Recuerden siempre estas palabras; respeto,empatía,resiliencia y excelencia” dijo Brizuela a los postulantes.

Profesionales de Pilar

El cuerpo docente está integrado por profesionales de Pilar, en una apuesta institucional orientada a formar médicos con sólida preparación académica y compromiso con la realidad sanitaria de la región.

En paralelo, la universidad avanza en las gestiones para asegurar el presupuesto que permita sostener el funcionamiento de la carrera, incluyendo el pago de docentes, la adquisición de equipamientos y el acondicionamiento de un espacio propio para su desarrollo integral a partir del próximo año.

La apertura del curso probatorio marca el inicio de un nuevo desafío para decenas de jóvenes de Ñeembucú, que comienzan el camino de formación hacia una profesión ligada al servicio y al cuidado de la vida.