PJC: campaña solidaria para construir aulas ante nula respuesta del MEC y la Municipalidad

La Escuela Básica N° 7207 Santo Domingo Savio, de Pedro Juan Caballero, experimenta una realidad de contrastes en la que la desidia del MEC y la Municipalidad de esta ciudad, dio lugar a la solidaridad de la comunidad para iniciar la construcción de una sala de clases.

Se solicitaron 2 ladrillos por alumno y el aporte solidario de la comunidad para fondear la construcción de aulas mientras se espera que en algún momento las autoridades cumplan su obligación de asistir al centro educativo, según indicaron desde la institución.

Victoria Alonso, miembro del equipo de gestión de la institución educativa, dijo que la promesa del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) era la construcción de tres aulas para el año pasado, mediante el proyecto denominado TAPE, pero la obra nunca inició.

Colecta solidaria para construir aulas

Alonso indicó que ante la inacción del MEC, los padres recurrieron a la Municipalidad de esta ciudad pero tampoco obtuvieron respuesta positiva por lo que tuvieron que apelar a la solidaridad de la comunidad para iniciar las obras de construcción.

Obras de TAPE, recién para el año que viene

El abogado Luis Figueredo, director departamental de Educación, señaló que según un informe de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP) del MEC, se tiene prevista la construcción de aulas en la Escuela Santo Domingo Savio, pero recién para el año 2027.

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Figueredo no brindó detalles sobre las razones por las cuales la escuela que cuenta con más de 800 alumnos, no se benefició ya en el año 2025 como, según los padres de familia, se les había prometido.

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Las obras a ser ejecutadas, forman parte del proyecto Tejiendo Apoyos para la Excelencia Educativa (TAPE), impulsado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).