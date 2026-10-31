Pescadores de Pilar denuncian contrabando de pescado argentino y reclaman controles antes de la veda

Denuncian que esta situación satura el mercado local, provoca una caída de los precios y perjudica sus ingresos, pese al aumento de la población de peces en el río Paraguay.

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Los trabajadores del sector señalan que el contrabando procedente de la zona argentina, representa actualmente uno de los principales problemas para quienes viven de la pesca en la zona de Pilar.

Lisandro Ruiz, pescador del río Paraguay, manifestó que el ingreso irregular de productos pesqueros desde la Argentina afecta directamente la comercialización de la producción nacional y deja a los pescadores paraguayos en desventaja.

Explicó que actualmente el kilogramo de surubí se comercializa a unos G. 30.000, mientras que las especies de menor tamaño se venden a G. 10.000 el kilo. Según sostuvo, la abundante oferta de pescado que ingresa desde el vecino país contribuye a abaratar los precios en el mercado local.

Ruiz destacó que, con la crecida del río Paraguay, se registró un incremento aproximado del 70% en la población de peces de cardumen, lo que representa una mayor disponibilidad de recursos pesqueros.

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Sin embargo, afirmó que este escenario favorable no se traduce en mejores ingresos para los trabajadores debido a la competencia desleal que, según denuncian, genera el contrabando.

Piden intervención de Cancillería

El pescador sostuvo que el gremio de Pescadores deberá analizar alternativas para enfrentar esta problemática y buscar soluciones antes de la próxima temporada de pesca, teniendo en cuenta que el periodo previo a la veda suele representar una de las etapas de mayor comercialización del año.

Asimismo, reclamó una intervención del Gobierno paraguayo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, para coordinar acciones con las autoridades argentinas y frenar el ingreso ilegal de productos pesqueros.

Los trabajadores también pidieron mayor control en los pasos fronterizos y denunciaron que se deben evitar posibles hechos de corrupción, como el cobro de coimas, para garantizar que la actividad pesquera pueda desarrollarse dentro de las normas establecidas.

Ruiz reveló además que durante mucho tiempo los pescadores evitaron denunciar públicamente esta situación por temor a recibir amenazas del lado argentino.

No obstante, señaló que el perjuicio económico se ha vuelto considerable y que actualmente existe mayor predisposición entre los trabajadores para hacer visibles sus reclamos.

La veda pesquera 2026-2027, establecida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), comenzará oficialmente el próximo 2 de noviembre y se extenderá hasta el 21 de diciembre de 2026 en las aguas compartidas con la República Argentina, que comprenden los ríos Paraguay, Paraná y Pilcomayo, así como en las aguas interiores del territorio nacional.

En tanto, en las aguas compartidas con la República Federativa del Brasil, la restricción se prolongará hasta el 31 de enero de 2027.

Durante este periodo estará prohibida la pesca comercial y deportiva, conforme a las disposiciones vigentes, con el objetivo de proteger la reproducción de las especies y garantizar la conservación de los recursos pesqueros.

La medida obliga a los trabajadores del sector a suspender temporalmente sus actividades, por lo que los pescadores de Ñeembucú esperan que también se refuercen los controles para impedir el ingreso de pescado de contrabando desde la Argentina.