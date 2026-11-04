¡Rescate en el diario ABC! Una historia con final feliz

Primero hay que decir que no es la primera vez que ocurre. Algo tendrá que atrae a estos especímenes la sala de máquinas donde todos los días, desde hace 59 años, se imprimen los ejemplares del diario ABC que cada madrugada salen empaquetados rumbo a las manos de sus ávidos lectores.

Esta sala de impresión, ubicada justo en la planta baja del Multimedio ABC, con salida directa a la calle Yegros del microcentro capitalino recibió una visita poco común, de una asustada y desorientada criatura.

Era un ejemplar de carrao, caraú, guariao o karáũ en guaraní (Aramus guarauna) una especie de ave gruiforme. Qué hacer con él sin exponerlo al peligro?

Rescate y liberación en un batir de alas

La respuesta fue contactar con la dirección de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), cuya veterinaria Shantal Areco acudió presta y rauda a la sede de ABC para consumar el rescate, munida de una jaula.

El procedimiento fue sencillo. Y no pasó mucho tiempo para que el equipo del Mades enviara a ABC la evidencia en formato de video de la liberación en su hábitat natural, la Bahía de Asunción.

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Esta es una historia plumífera con final feliz en días en que el periodismo se ratifica como una herramienta fundamental para la vida democrática.