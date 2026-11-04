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Nacionales
04 de noviembre de 2026 - 19:47

¡Rescate en el diario ABC! Una historia con final feliz

Hombre en camiseta azul y chaleco verde sostiene una jaula metálica con un ave, rodeado de cajas y un dispensador de agua.
Un funcionario del MADES acomoda al karau en la sala de máquinas de ABC Color.

El diario ABC no para jamás, pero en estos días de crisis económica y política el movimiento es aún más frenético. Y en medio de esa vorágine fue necesario un rescate, y posterior liberación.

Por ABC Color
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Primero hay que decir que no es la primera vez que ocurre. Algo tendrá que atrae a estos especímenes la sala de máquinas donde todos los días, desde hace 59 años, se imprimen los ejemplares del diario ABC que cada madrugada salen empaquetados rumbo a las manos de sus ávidos lectores.

Esta sala de impresión, ubicada justo en la planta baja del Multimedio ABC, con salida directa a la calle Yegros del microcentro capitalino recibió una visita poco común, de una asustada y desorientada criatura.

Era un ejemplar de carrao, caraú, guariao o karáũ en guaraní (Aramus guarauna) una especie de ave gruiforme. Qué hacer con él sin exponerlo al peligro?

Rescate y liberación en un batir de alas

Un gallo de plumaje marrón y manchas blancas en jaula de metal, con fondo de cerámica terracota y objetos de cuidado animal.
El Karãu en una jaula de metal en ABC Color.

La respuesta fue contactar con la dirección de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), cuya veterinaria Shantal Areco acudió presta y rauda a la sede de ABC para consumar el rescate, munida de una jaula.

El procedimiento fue sencillo. Y no pasó mucho tiempo para que el equipo del Mades enviara a ABC la evidencia en formato de video de la liberación en su hábitat natural, la Bahía de Asunción.

Esta es una historia plumífera con final feliz en días en que el periodismo se ratifica como una herramienta fundamental para la vida democrática.

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