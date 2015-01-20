Piden que fiscala no interine en causa Leidy Gónzalez

La Fiscal Casse Giménez se encuentra interinando al fiscal Cristhian Ortiz, quien está de vacaciones, y por ende tendrá a su cargo por dos semanas la investigación del caso de la abogada Leidy Gónzalez. La profesional del derecho fue encontrada muerta en su domicilio en la ciudad de Fernando de la Mora el pasado 11 de diciembre.

Según la abogada querellante Gilda de Fátima Burgstaller, la fiscal estaba involucrada con la abogada González en algunos casos.“Casse Giménez no puede estar, se tiene que inhibir, está muy involucrada en este caso, trabajaban conjuntamente en un caso determinado. Era su mejor amiga”, dijo la abogada.

Por otro lado, mencionó que el marido de Leidy, Freddy Fabián Flores, le había comentado que si Casse ingresaba en la causa la iba denunciar al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), “además ella tiene que declarar como testigo, ya que estuvo en el lugar del hecho, me da miedo sinceramente esta chica”, menciona la abogada. Por ello se reunirá con sus clientes a fin de determinar que decisión tomar respecto a esta designación.

Consultada al respecto, la fiscal Casse Giménez indicó que desde hoy interina a Ortiz, quien es el titular de la causa, y por el periodo del 20 al 30 de enero quedará a cargo de la unidad. Por ello, si hay algunas diligencias pendientes dentro de la investigación, las tendrá que realizar, indicó la agente. Sin embargo, no pudo interiorizarse del expediente hasta el momento, ya que tiene otras cinco unidades a su cargo.

Indicó que conoció a Leidy en su faceta de abogada, y que la misma tenía una causa en su unidad, “estuve en el lugar con Cristhian, le ayude a él, no tengo idea de lo que ella habla, hasta el momento no me citaron para declarar, pero si lo hacen voy a ir”.

Leidy González González, de 29 años, fue hallada muerta a raíz de un disparo en la cabeza, el 11 de diciembre pasado en su casa de Fernando de la Mora, zona norte. La mujer estaba embarazada de seis meses y llevaba un año de casada. Además estaba en la terna para defensora penal de la capital.

Para la Policía Nacional se trata de un suicidio, sin embargo el Ministerio Público sigue investigando el hecho como un homicidio, ya que existen diligencias pendientes, como el cruce de llamadas.