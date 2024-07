Judicializan conflicto político en la Gobernación del Alto Paraguay

Los concejales Domingo Duarte y Sergio Cuellar, ambos del sector colorado cartista, a quienes se les sumo Leonardo Lezcano del PLRA, presentaron ante la Justicia Electoral un pedido de nulidad de la resolución emitida por sus colegas Stiven Ramos, Saian Penayo, Juan Gualberto Ortiz y Jorge Medina Recalde, todos colorados cartistas, quienes realizaron la elección de las nuevas autoridades.

En la sesión de fecha 20 de julio realizada en la localidad de Carmelo Peralta, con la participación inicial de los 7 concejales que componen esta Junta Departamental, se produjo la ruptura entre los mismos, cuando los 4 ediles pretendían adelantar la elección de autoridades, que deben asumir este 15 de agosto.

Tras el conflicto se retiraron de la reunión los 3 concejales, y según los mismos, dejaron sin quórum la sesión; los otros 4 colegas optaron por continuar la sesión y eligieron a las nuevas autoridades: la presidencia para Stiven Ramos que será reelecto, la vice presidencia fue para Juan Gualberto Ortiz, y como secretarios Saian Penayo y Jorge Medina.

Judicialización

Ante lo resuelto por estos 4 ediles, los demás integrantes de la Junta, o sea los otros 3 concejales, presentaron un pedido de anulación de dicha resolución por falta de quórum, esto ante la Justicia Electoral de Concepción, distrito del cual se depende electoralmente.

El concejal Lezcano había mencionado que lo actuado por sus colegas carecía de toda legalidad, ya que la ley es clara al respecto “y en un cuerpo colegiado de 7 miembros, como es nuestro caso, para que se tenga quorum legal, se necesitan 5 votos y no 4 como lo hicieron ellos”.

Lamentó que fueran obligados a realizar una presentación judicial, atendiendo que los pobladores del departamento están cansados de este tipo de conflictos políticos, sobre todo por los antecedentes de años anteriores, “no necesitamos seguir con esta situación”, refirió.

“Si mis colegas, en este caso los 4 ediles, tenían los votos suficientes para elegir a las autoridades, para qué apurarse”, resaltó y añadió: “tenían que haber esperado la fecha de elección y hacerlo sin mayores inconvenientes”, y no llegar a un conflicto más en el departamento, que necesita madurez política de parte de sus representantes, ya que es la única manera de buscar el anhelado desarrollo.

Según estos 3 concejales, existe una acordada de la propia Corte Suprema de Justicia, de fecha 26 de junio del 2007, donde especifica que el quórum legal para un órgano de 7 miembros es de 5 miembros, para lo cual se realiza el siguiente esquema matemático: 7/2= 3 y medio + 1= 5; esto figura en el artículo 4º de la acordada Nº 464 de la CSJ.

En el transcurso de esta semana, la Justicia Electoral de Concepción, deberá notificar a los 4 concejales, sobre el pedido de nulidad realizado por sus colegas, y una vez que los mismos procedan a informar, los miembros del tribunal deberán determinar, si proceden a anular la resolución de elección de autoridades, o si por el contrario, valida dicha actuación.

Resolución del conflicto

La resolución 20/24, por la que eligen a las nuevas autoridades, es totalmente legítima, mencionaba el actual presidente de la Junta Stiven Ramos; el mismo de ser válida esta actuación, realizara el recutu.

“En la sesión de aquella fecha estábamos los 7 miembros de la Junta, y cuando decidimos realizar la elección, los 3 colegas, al no tener los votos necesarios, se retiraron de la reunión. Tenemos las fotos y las firmas de estos concejales que dan legitimidad a este acto”, sostuvo.

Enfrentamientos recientes

El conflicto político, que de nuevo se inicia en esta Gobernación, no es nada nuevo, ya que de forma casi permanente se da este tipo de enfrentamiento, la más reciente es la de enero del 2023, cuando se daba la renuncia del exgobernador y actual diputado nacional José Domingo Adorno.

Los concejales divididos en grupos se peleaban por ocupar el cargo de jefe departamental, el caso fue derivado como siempre al Tribunal Electoral para que actuara de juez, mientras tanto se daba el caso en que el departamento llegó a contar con 2 gobernadores.

La situación llegó al extremo de que algunos de los ediles llegaron inclusive hasta los golpes, atendiendo que los ataques personales de forma despectiva era la constante, situación está que una vez más paralizó todo intento de desarrollo en la zona.

En el 2018, los concejales, no sesionaron por casi 4 meses, debido también a un conflicto político por la presidencia de la Junta. Existía un grupo de 4 ediles y por el otro lado otros 3 concejales, que no lograban reunir el quórum legal para las sesiones, pero sin problema alguno, percibían sus dietas de forma mensual. Con estos antecedentes se afirma que lo sucedido ahora no es nada nuevo en esta Gobernación.