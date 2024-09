El Chaco sigue sin planes concretos para tener agua, confirma gobernador

El Chaco sigue sin tener ningún plan para reparar el acueducto y por fin solucionar el problema de falta de agua. El gobernador de Boquerón, Harold Bergen, indicó que se reunió con el Gobierno central y este solo prometió una revisión.

“Me dijeron que iban a verificar, analizar, pero no me dieron un plan”, señaló. Destacó que lo que piden es que el acueducto funcione al menos a medias, para poder acercar más el agua sin tener que depender de cisternas que parten desde Asunción.

Piden al menos “parchar” el acueducto

Señaló que el acueducto funcionó “por partes, a medias” hasta setiembre del 2022 y esperan que al menos se vuelva a esa solución paliativa. “La primera parte tiene cañerías obsoletas. Falta parchar, reactivar, manejarlo con cuidado para que al menos traiga una parte del agua al Chaco”, señaló.

El gobernador destacó que la temporada de invierno es la más difícil para el Chaco, debido a la falta de lluvias. Por ese motivo, aguardan con ansias la llegada del verano y la temporada de precipitaciones.

“El agua del tajamar es potable para nosotros, es limpia. Los estancieros nos están ayudando con eso, pero cada semana hay más necesidad, empeora cada vez más si no llueve. Necesitamos que pronto llueva en el Chaco otra vez”, expresó como única esperanza para paliar la crisis actual.