Poblaciones del Alto Paraguay bajo riesgo de quedar aisladas tras llegada de lluvias

Las poblaciones de este departamento chaqueño de nuevo quedarían aisladas tras la llegada de las primeras precipitaciones, debido al pésimo arreglo de los caminos de tierra. A esta preocupación se suma la inconsciencia de los conductores que no respetan las barreras implementadas en días de lluvia. La Gobernación del Alto Paraguay recibió maquinarias nuevas por un valor de US$ 800 mil y otras US$ 200 mil en vales de combustibles para realizar dichas reparaciones.