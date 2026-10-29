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Noticias del Chaco
29 de octubre de 2026 - 09:51

Bahía Negra: autoridades ausentes y pobladores abandonados

Paisaje inundado en área rural, con casas de chapa y madera rodeadas de agua estancada y lodo.
Apenas se producen las lluvias, las deterioradas calles de Bahìa Negra quedan convertidas en verdaderas trampas mortales, debido a la falta de sistemas de canalizacion. La imagen es de ayer.gentileza

Bahía Negra es el distrito más abandonado del Alto Paraguay. Sus pobladores sufren de manera frecuente el aislamiento a consecuencia de la falta de caminos de todo tiempo. El abandono también se refleja en la total desidia de las autoridades municipales.

Por Carlos Almirón
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La población está ubicada a orillas del río Paraguay, a unos 850 kilómetros de la capital del país, en el departamento de Alto Paraguay. Sus casi 4.000 habitantes sufren constantemente el aislamiento debido a la falta de caminos de todo tiempo, aunque esta realidad afecta a todo el departamento.

Local de la comisaria policial de Bahìa Negra
Comisaria de Bahìa Negra. A un costado la deteriorada calle de la comunidad.

Lea más: Contraloría confirma graves desprolijidades en la Municipalidad de Bahía Negra

Basta que se produzca una pequeña lluvia para que el camino quede intransitable y los pobladores queden atrapados y aislados en sus comunidades. A esta situación se suma la escasez de medios de transporte.

El avión del Transporte Aéreo Militar llega al lugar una vez por semana, pero los vuelos dependen de que no se produzcan precipitaciones, atendiendo a que la pista de aterrizaje es de terraplén. A esto se agrega que el cupo de pasajeros es reducido, pues el avión hace escala en otras poblaciones del Alto Paraguay.

Pasajeros a punto de abordar el avion militar en Bahìa Negra
El avión militar llega a la zona una vez a la semana, y depende de que no se produzcan lluvias, pues la pista de aterrizaje es de terraplen.

También llegan al distrito unidades del transporte público de manera semanal: una desde la capital del país y otra desde la ciudad de Concepción. Lógicamente, los viajes están condicionados por las condiciones climáticas, ya que un pequeño aguacero deja intransitables los precarios caminos de tierra.

Desidia municipal en Bahía Negra

A la desidia estatal se suma la absoluta irresponsabilidad de las autoridades municipales, de la que deben soportar las consecuencias los habitantes de estas lejanas poblaciones. Los responsables de la administración comunal se desentienden de sus obligaciones y mantienen al distrito en un estado de abandono desde hace décadas.

Al igual que los precarios caminos que conducen a la zona, las calles de la propia población presentan condiciones lamentables. Apenas llueve, circular por ellas se convierte en toda una odisea, sobre todo para los niños y las personas de la tercera edad.

Carretera inundada con agua estancada, escombros y hojas flotando en un entorno rural y sombrío.
La vía en Bahía Negra muestra una situación de inundación tras las lluvias, y la falta de canalizacion.

El intendente saliente, João Ferreira, colorado cartista, al igual que la gran mayoría de los 12 concejales municipales, deja la población sumida en numerosas necesidades, tras administrar el municipio durante dos periodos consecutivos.

Futuro concejal habla de abandono de Bahía Negra

Al respecto, Juan Ortiz, concejal electo que asumirá sus funciones la próxima semana, manifestó que efectivamente se puede percibir el abandono de la población por parte de las autoridades salientes, especialmente en lo relacionado con la falta de reparación efectiva de las calles.

«Dentro de la comunidad tenemos solo dos calles principales», dijo el edil. Sin embargo, señaló que el jefe comunal saliente no se preocupó por repararlas ni, sobre todo, por construir sistemas de alcantarillado que permitan la circulación del agua durante los días de lluvia.

Lea también: Comunidades abandonadas: herencia de intendentes salientes en Alto Paraguay

«Ahora, por ejemplo, estamos de nuevo sufriendo esta triste realidad. Apenas tenemos una lluvia que no supera los 50 milímetros y las calles se inundan, debido a la falta de canalización. Este es un trabajo que corresponde a la Municipalidad, por lo que no tenemos por qué estar esperando ayuda del Gobierno central», enfatizó.

El edil, que también pertenece al sector colorado oficialista, prometió interiorizarse de toda la documentación disponible en la Municipalidad y denunciar ante las instancias correspondientes cualquier irregularidad que pudiera encontrar en relación con el uso del dinero de los contribuyentes.

Paisaje inundado con agua cubriendo la calle, cercas y vegetación visible, bajo un cielo nublado.
Bahía Negra enfrenta serias inundaciones debido a las recientes lluvias que cubrieron sus calles, ante la falta de reparacion de parte de la Municipalidad.

El nuevo intendente de esta comunidad chaqueña es Bernardino Suárez, colorado oficialista y ligado al jefe comunal saliente. De hecho, se desempeñaba como funcionario de la Municipalidad. Asumirá el cargo este miércoles, acompañado de 12 concejales, en su gran mayoría colorados, y recibirá una población sumida en el abandono.

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