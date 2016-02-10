Lacran puertas tras sustracción de papeles

Checo conversó este miércoles con radio ABC Cardinal y contó que el pasado lunes ordenó una serie de cambios administrativos, entre ellos el de la directora de Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción.

El titular de esta facultad contó que hubo una sustracción de documentos tras esta movida, pero debe verificar si fueron documentos privados o de la facultad. Una curiosidad adicional tuvo lugar tras esta sustracción: desconocidos lacraron la cerradura de la oficina con pegamento rústico, por lo que no se puede ingresar al sitio.

“Hay videos en donde se ve a gente sacando documentos. Las puertas fueron violentadas. Tenemos denuncias de planilleros en Facultad. Hay gente que quiere ocultar eso”, manifestó Checo en la entrevista. El decano afirmó que para el transcurso del día tendrá acceso a todos los datos para poder tomar las medidas que correspondan.