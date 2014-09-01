Firma electrónica ya es realidad en Paraguay

“Queremos enviar un documento, podemos directamente firmar de manera electrónica, y eso a su vez tiene una validez jurídica”, explicó a ABC Color el ministro de la Secretaría Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación (Senatics), David Ocampos. Desde hoy, la empresa “E-firma” recibe y expide certificados para la firma digital, en el marco de la Ley 4017/2010, recientemente reglamentada.

Desde la sanción de la ley hace casi cuatro años, no había una empresa que cumpliera con todos los estándares para ser autorizada por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) para poder expedir los certificados, contó Ocampos. “Son licenciatarios que irán siendo autorizados conforme cumplan con los requisitos. Los estándares que se cumplen son los mismos que aquellos de los países europeos”, aseguró.

“E-firma” ya recepcionará los pedidos desde hoy, para cualquier persona que quiera hacer algún trámite legal. Adelantó que inclusive los ministros del Gobierno accederán a la firma digital para agilizar muchos procesos. La empresa está ubicada en España casi Brasilia, de Asunción.

Oficialmente la empresa fue presentada esta mañana. Explicaron que la firma certificará la autenticidad de la identidad de las personas físicas o jurídicas que se comunican vía electrónica y a distancia, otorgando confianza a las mismas para realizar diversos actos sin que estén presentes físicamente.

La firma digital es una herramienta tecnológica poderosa para brindar seguridad a quienes realizan transacciones a través de la red, que permitirá a los ciudadanos realizar una serie de gestiones administrativas, financieras, judiciales, comerciales, y otras, sin moverse de su casa, lo cual representa un gran avance en el proceso de inserción del Paraguay en el denominado e-goverment o Gobierno electrónico que auspicia una administración trasparente, ágil y trazable.

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Por otro lado, la implementación propende a la disminución progresiva del uso del papel, lo cual tendrá un gran impacto ecológico y por supuesto, un significativo ahorro en la adquisición del papel. En otros países, esta tecnología ya lleva utilizándose desde hace más de diez años.