Manifestantes piden justicia para modelo muerta

Los manifestantes llegaron hasta el juzgado de Santaní, donde exigen que el miércoles, cuando se inicie el juicio oral y público para el único imputado Juan Miguel Cuenca Garcete, de 30 años, se haga justicia.

Según explicó Hugo Medina, padre de la fallecida, ellos tienen la información de que Juan Miguel Cuenca sería sobreseído debido a las influencias políticas que tienen los padres del acusado.

La sentencia absolutoria para Cuenca estaría “cocinada”, según las versiones que llegaron hasta los familiares de la víctima.

Cuenca, en su declaración, dijo que efectivamente estuvo con Sady Medina en el momento en que sucedió el deceso, pero alegó que se trató de un accidente.

Juan Miguel Cuenca declaró a la prensa que, en un momento dado, Sady Medina se sentó en la ventanilla de su automóvil y apoyó sus brazos sobre el techo.

“Retorcí unos 30 metros en la cuadra de la comisaría, maniobré bruscamente y ya no la encontré. Pensé que se cayó en el piso del automóvil, pero no le encontré. Me asusté, bajé del vehículo y le busqué y, al no encontrarla, vi que el auto estaba en una cuneta. Abrí y le vi a ella abajo del auto. Me subí, salí de ahí y volví a revisarla, pero ya estaba muerta”, afirmó Cuenca en su defensa.

Sin embargo, la querella afirma que Cuenca mató a Sady, por lo que pide la condena.