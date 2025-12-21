Esposo de la “deudora” de Eddie Jara también opera servicentro de Petropar

En un escueto comunicado difundido el miércoles último, el titular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, expresó su “compromiso con la rendición de cuentas”, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) detectara contundentes inconsistencias en sus finanzas tras analizar sus Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR).

Sin embargo, el presidente de la estatal sigue sin dar explicaciones públicas sobre el préstamo de G. 2.800 millones que otorgó a Edith Marilin Ayala de Macchi, documentado mediante un pagaré, y por el cual cobró montos millonarios, según el ente de control. Este empréstito fue registrado por Jara como “cuentas a cobrar” en su declaración jurada, pero la CGR no pudo corroborar el origen de los fondos utilizados para conceder dicho crédito.

Ayala de Macchi es propietaria de la empresa Transportadora Macchi S.A., a la que Jara adjudicó, a finales de 2017 y durante el gobierno de Horacio Cartes, el servicio de flete terrestre de Petropar por G. 4.800 millones, con un incremento posterior de G. 810 millones, de acuerdo con documentos oficiales de la estatal a los que accedió este diario.

La relación entre Jara y la proveedora ya había generado cuestionamientos en 2018. En junio de ese año, los propietarios de la transportadora, Jorge Gregorio Macchi y su esposa Edith Ayala de Macchi, defendieron la adjudicación y negaron mantener una relación de amistad con el entonces titular de Petropar, según publicaciones periodísticas. No obstante, ahora la Contraloría dio a conocer que Eddie Jara le otorgó un crédito millonario a Ayala de Macchi en junio de 2023, también mediante un pagaré.

También operan servicentro con el sello de Petropar

Otro dato que este diario pudo corroborar es que Jorge Gregorio Macchi, esposo de la deudora de Eddie Jara, opera además un servicentro con el emblema de Petropar en la ciudad de Caacupé, a través de la firma Almajo S.R.L.

El contrato de uso de emblema Petropar y suministro de combustibles y productos afines fue firmado entre Jara y Macchi el 12 de diciembre de 2017, lo que evidencia que la relación comercial se inició durante la gestión de Jara al frente de la estatal, en el gobierno de Cartes.

El analista económico, Amílcar Ferreira, sostuvo que el titular de Petropar debe aclarar los señalamientos realizados por la Contraloría, que el propio contralor calificó como graves.

“Se tiene que verificar a fondo cómo se da esa relación entre Eddie Jara y un proveedor. También llama la atención que, en un contexto en el cual las cuentas en gestión de cobro de Petropar —es decir, el crédito que la estatal otorga a sus estaciones de servicio— hayan aumentado de manera considerable”, afirmó.

Morosos adeudan casi US$ 34 millones a Petropar

En ese sentido, Ferreira indicó que, de acuerdo con un análisis del balance de Petropar del año pasado, las cuentas por cobrar a morosos, principalmente operadores de servicentros, registraron un salto significativo, pasando de US$ 21,3 millones a casi US$ 33,4 millones.

“Resulta llamativo que, mientras Petropar enfrenta deudas de difícil cobro por parte de sus operadores, una proveedora de la estatal figure como deudora personal del presidente de Petropar. Por lo menos, la Contraloría y la Justicia deberían investigar a fondo este caso”, enfatizó.

Finalmente, la CGR remarcó que no existen elementos financieros verificables suficientes que permitan corroborar la disponibilidad previa ni el origen del capital utilizado para los préstamos declarados, lo que contraviene los estándares de verificación establecidos en la Ley N° 5033/13, que exige reconstruir no solo el uso, sino principalmente el origen del capital declarado.

ABC intentó comunicarse con Edith Ayala de Macchi y su esposo para consultarles sobre los préstamos, pero no obtuvo respuesta a los contactos que figuran en los registros empresariales oficiales.