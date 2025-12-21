Ratifican juicio a empresario y familiares por presunto perjuicio a acreedores

El auto de apertura a juicio oral fue ratificado por el Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala, de Alto Paraná, que con su fallo confirma la existencia de elementos suficientes para que la causa por presunta estafa y otros hecho sea debatida en la siguiente instancia, descartando los incidentes y recursos planteados por la defensa de los acusados, quienes buscaban cerrar el proceso antes de que se produzca el debate oral.

Según la acusación sostenida por el Ministerio Público y la querella adhesiva promovida por la firma Agrofertil S.A., los hechos que serán debatidos en juicio se relacionan con un esquema de vaciamiento patrimonial a través de transferencias de inmuebles que formaban parte del activo de la convocatoria, presuntamente ejecutado en pleno estado de cesación de pagos y que habría tenido como finalidad frustrar las legítimas expectativas de cobro de los acreedores de la firma “Agroindustrial Tres Fronteras S.A”.

En este sentido, el tribunal de alzada señaló que existe una probabilidad razonable de que las conductas imputadas hayan puesto en riesgo el orden concursal, que, según la resolución, se encuentra suficientemente acreditado para habilitar el juicio oral, pues Vilmar Wilkon como presidente de Agroindustrial Tres Fronteras S.A. en pleno juicio de convocatoria de dicha persona jurídica transfirió bienes inmuebles a los demás acusados en el marco del esquema investigado, descartando que se trate de imputaciones basadas únicamente en vínculos familiares.

Además, el Tribunal de Apelaciones subraya que la convocatoria de acreedores no puede ser utilizada como un blindaje para maniobras defraudatorias, ni como una excusa para desplazar bienes del patrimonio del deudor en perjuicio de los acreedores, reafirmándose que las sospechas sobre delitos económicos no deben clausurarse prematuramente cuando existen indicios serios de afectación al orden socioeconómico, especialmente en contextos de crisis empresarial.

Entorno familiar, beneficiado con transferencias

Los inmuebles fueron transferidos a los ciudadanos Fabiano Wilkon Batisti, Elcio Roberto Da Silva y Milen Wilkon Persante, quienes son personas de su entorno familiar y personal, produciendo de esta forma una disminución en su capacidad de pago en relación a sus acreedores, entre ellas la empresa Agrofertil S.A, según resaltan las acusaciones de fiscalía y la querella.

Agregan que mediante informe remitido por la Dirección General de los Registros Públicos, se detectó que a nombre de la empresa “Agroindustrial Tres Fronteras S.A” actualmente figuran solamente dos inmuebles; sin embargo las propiedades denunciadas como parte del patrimonio activo de la empresa, al momento de obtener la admisión de su convocatoria de acreedores, se realizó la unificación de varias fincas a través de una mensura inscripta con posterioridad.

“Otra circunstancia que se resalta del análisis de las informaciones a más del informe remitido por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, sobre el reporte trimestral remitido por la Escribana Pública María Teresa Rodríguez, es el valor de las transferencias, que resulta por debajo del valor asignado en el inventario de bienes inmuebles que consta en las compulsas del expediente judicial “Agroindustrial Tres Fronteras S.A S/ convocatoria de acreedores”, resalta parte de la acusación.

Ocultaron activos en perjuicio de acreedores

Las acusaciones del Ministerio Público y la querella adhesiva puntualizan que, además de disminuirse intencionalmente y con conocimiento el patrimonio del deudor convocatoria, los actos de transferencias fueron simulaciones para remover y ocultar dichos bienes inicialmente declarados como activos de la convocatoria.

Dichas maniobras fueron realizadas con el propósito y la directa finalidad de proceder al vaciamiento del patrimonio de “Agroindustrial Tres Fronteras S.A” y con ello incidir en su capacidad de pago, afectando el derecho económico y patrimonial de sus acreedores en especial de la empresa denunciante “Agrofertil S.A”, conforme a la regla establecida en el Código Civil, que prescribe que el patrimonio del deudor es garantía común para los acreedores.

Al elevar la presente causa a juicio oral y público, el juzgado de Garantías resolvió mantener las medidas alternativas a la prisión para los acusados Vilmar Wilkon, Fabiano Wilkon Batistti, Wilkon Batistti, Elcio Roberto Da Silva y Milena Wilkon Piersante.