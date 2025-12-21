ANDE anuncia cortes de energía este lunes: estas son las zonas y horarios afectados

A través de su sitio oficial, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que este lunes 22 de diciembre se llevarán a cabo trabajos programados con interrupción del suministro de energía eléctrica en el departamento Central.

Las tareas forman parte del plan de mantenimiento correctivo para mejorar la calidad y continuidad del servicio.

Según el informe oficial, el corte de energía impactará en parte del barrio Santa Rosa de Ypacaraí, específicamente en el área comprendida a lo largo de la Ruta PY02. La intervención se concentrará en líneas de media tensión de la zona.

Horario del corte y tipo de trabajos

La interrupción del suministro está prevista para el horario comprendido entre las 08:00 y las 13:00.

Durante ese lapso, técnicos realizarán trabajos de mantenimiento correctivo en la red de media tensión, con el objetivo de optimizar el servicio eléctrico en la zona.

La ANDE recomienda tomar medidas preventivas durante el horario anunciado. Además, recuerda considerar la línea como energizada en todo momento, por razones de seguridad.

La empresa estatal aclaró que, en caso de concluir los trabajos antes del tiempo estimado, el restablecimiento del suministro será anticipado. Para consultas o mayor información, los usuarios pueden comunicarse al (021) 537 331.