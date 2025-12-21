Meteorología: domingo con alerta de tormentas en Paraguay

En su pronóstico de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco antes de las 6:00 está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - en cinco departamentos: Itapuá, Misiones, Alto Paraná, Ñeembucú y Canindeyú.

La Dirección de Meteorología advirtió en un reciente boletín especial que desde hoy podrían registrarse intensas lluvias en gran parte del país que continuarían durante los próximos días, pudiendo extenderse incluso hasta el miércoles, víspera de Navidad.

Sigue el calor

Las temperaturas se mantienen altas en Paraguay, con máximas que hoy ascenderían a 34 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 38 en el Chaco.

Los índices bajarían levemente en los próximos días, con 33 grados de máxima mañana lunes en capital y 31 grados el martes.