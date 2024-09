Mujer declarará hoy sobre supuesto abuso

Nathalia Rodríguez, de 25 años, reafirmó esta mañana que la mucama del motel donde supuestamente abusaron de un niño la confundió debido a su aspecto físico. “Me habría visto por la rejilla. Soy flaca, tengo el pelo corto”, argumentó la joven.

El fiscal Cristian Roig, quien está a cargo del caso, confirmó que la joven presentará una declaración testimonial hoy a las 07:30, al igual que su pareja. “También citamos a la mucama para que comparezca. Estamos expectantes a todos ellos para tomar una postura objetiva y concreta”, agregó en contacto con ABC Cardinal.

Agregó que, tras la denuncia de la mucama, se abrió una carpeta fiscal contra persona innominada sobre abuso sexual en niños. Sobre cuál habría sido la declaración en concreta de la mujer, señaló que ella aseguró haber escuchado y visto a un menor de edad llorando.

Por su parte, la joven señaló que tiene pruebas concretas de que es ella la persona a quien se le confundió con un niño. “Tengo todos los mensajes de texto; está la sangre en las sábanas, que me pertenece; también el circuito cerrado de un cyber donde me encontré con él. Hay todas esas pruebas a mi favor. Si hay algo falso en la declaración de la mucama es esa parte del llanto, porque yo no lloré ni escuché el llanto de un niño”, detalló.

La mujer señaló que se siente muy dolida por esta situación y que su pareja fue la principal afectada. “Él está muy avergonzado. Es muy difícil porque hay muchas amenazas en las redes sociales. Nos sentimos muy inseguros, desprotegidos”, expresó en la 730 AM.

Además, destacó que es lamentable que muchas personas hayan publicado y difamado en contra de ambos. “Yo soy activista y lucho en contra del abuso infantil y me molesta que los que dicen ser provida se aprovechen del caso para ir en contra de los feministas”, agregó.

Además, invitó a quienes dicen que se está aprovechando de la situación y miente para obtener beneficios a que vayan a su casa y vean que “es prácticamente de cartón” y duerme en una sola cama con su mamá.