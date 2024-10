Página web para tramitar documentos personales

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) tiene en funcionamiento el portal web www.documentos.gov.py una herramienta de gran utilidad para los ciudadanos donde se puede solicitar, descargar e imprimir documentos personales, sin costo y sin la necesidad de ir en persona a gestionarlos.

Para acceder a esta facilidad tecnológica se debe crear una identidad electrónica en la página web, con el número de cédula y una contraseña creada por el usuario. Este perfil sirve para realizar trámites y obtener documentos como la Constancia de Acta de Nacimiento, Constancia de Acta de Matrimonio, Constancia de Acta de Defunción, Consulta de Salario de Asegurado, Consulta de Datos de Registro Único del Automotor, Consulta de Nivel Académico, Constancia de Acta de Nacimiento Hijo/a, la Constancia de Vacunación, entre otros.

La información del portal proviene de la base de datos de cada institución que emite los documentos. Tienen un código de barras que lo identifica además de un código QR para validar en línea la información del documento y constatar que no fue adulterada.

Javier Quiñónez, titular de la Dirección General de Gobierno Electrónico del MITIC, explicó que la herramienta trabaja sobre la plataforma de interoperabilidad o intercambio de datos que opera entre organismos públicos y que a través de la misma se puede acceder a todos los documentos que son emitidos por organismos estatales. Destacó que el marco legal que respalda este sistema es el Decreto Nro 8709/2018, por el cual se dispone la utilización del "Sistema de Intercambio de Información" implementado por la SENATICs o Ministerio de Tecnologías, en las Instituciones Públicas y se reglamentan servicios y aspectos relativos al mismo.

“En este sistema se basa en el principio de única vez, que establece que cualquier organismo público no solicite al ciudadano información que ya obre en el sector público”, señaló.

Sobre la validez de estos documentos Quiñónez comentó que dentro del sector público se reconoce la misma, pero en el sector privado depende de la voluntad de cada empresa adoptar la herramienta y reconocer los datos ofrecidos. “Estos documentos no suplantan la versión oficial de los mismos, especialmente aquellos pagos. Constatan el dato y sirven en el sector público”, subrayó.

Documentos como la Constancia de Antecedentes Penales y Judiciales no están disponibles pues por su naturaleza contienen información sensible y Paraguay tiene en vigencia una ley de protección de datos personales, manifestó en otro punto. También destacó que los datos proveídos a través del portal no pueden ser utilizados para actuar de forma administrativa.

La página web es una alternativa de gran utilidad para diligenciar documentos. Ayuda a sortear dificultades como la burocracia, la corrupción y también, a evitar que los gestores se aprovechen y cobren una pequeña fortuna por hacer trámites que muchas veces no tienen costo pero implican tiempo con el que muchas veces no se cuenta.