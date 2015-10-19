Prioridad es elegir nuevas autoridades en Medicina

La prioridad es revisar los padrones de cada estamento para ver qué tan actualizados están y eventualmente pedir la apertura de los mismos para poder actualizarlos, y garantizar la mayor participación posible. Una vez revisados los padrones llamarán a elecciones para elegir a los nuevos miembros del Consejo Directivo, en representación de cada estamento.

Ya una vez establecido el nuevo Consejo, se podrá elegir al decano y vicedecano de la casa de estudios que actualmente está completamente acéfala, detalló Duarte Fioro, recientemente designado como interventor en la Facultad de Medicina de la UNA, en contacto con la 780 AM.

Señaló que el rector Abel Duarte consideró que lo mejor era que el interventor sea alguien externo a la facultad, por lo que fue designado él, que inicialmente tiene un plazo de dos meses para realizar el trabajo acompañado por un grupo, cuyos nombres aún no dio a conocer. Explicó asimismo que el plazo puede extenderse o ser más corto y que la idea es restablecer el orden lo antes posible. Dijo que otra prioridad es reanudar las actividades académicas.

Aclaró que la intervención es un proceso interno y que él rendirá cuentas al rector Duarte. Señaló que su trabajo no consistirá en pedir la renuncia de nadie.

Actualmente, Medicina UNA se encuentra sin autoridades luego de las renuncias por denuncias que hicieron los estudiantes, sobre posibles hechos de corrupción. También las autoridades de otras facultades renunciaron semanas atrás por la gran movilización de estudiantes que se dio en la última semana de setiembre y los primero días de octubre.