Protestas contra depredación del Parque Guasu

“Se sumaron también los movimientos Luque y San Lorenzo 'te queremos limpia', 'La ciudad que soñamos', 'La voz de la madre tierra', 'Movimiento Ecologista del Paraguay' y 'Plantemos Paraguay, y aparte también llamamos a la ciudadanía a que se vaya mañana a las 13:00 a la Plaza de Armas a manifestarse de manera pacífica. Vamos a estar marchando de las 14:00 a 14:30 hasta el MOPC y vamos a pedir el cese inmediatamente de esas obras y la salida del ministro de la SEAM, Rolando de Barros”, expresó Enrique Wagener, de la organización SOS Paraguay.

Los mismos se suman al repudio contra el proyecto del MOPC de construir piletas de aliviadero en el predio de Parque Guasu Metropolitano, sin importar la destrucción de todo un complejo ecosistema de árboles y animales.

“Esta ya fue la gota que colmó el vaso y no vamos a parar más hasta que se den soluciones. Después viene el tema de la basura como política de Estado, el cuidado de nuestras aguas y la soberanía de nuestros recursos naturales, son cosas que ya nomás hay que tener en cuenta, porque si hoy no empezamos a preocuparnos, van a seguir haciendo como están haciendo en un ocultismo total, sin avisar a la gente algo que es público”, reclamó.

Insisten en que el proyecto del MOPC no es la mejor solución y que existen alternativas con menor impacto ecológico. “Treinta y cuatro hectáreas de una ciudad no se pueden echar así como así, existen otras vías como es la subterránea; otras, por ejemplo, para no ir tan lejos, el arroyo Itay pasa frente a la Caballería, pueden haber utilizado ese predio que no tiene tantos árboles. Esto es grave”, dijo.