Un amplio “no callamos más”

“Queremos una vida y una sociedad libre de violencia, queremos vivir y ser felices. No vamos a permitir que no sigan matando, acosando, violando, explotando, humillando. Levantamos nuestra voz. Exigimos que el Estado, en especial el Poder Judicial deje de culparnos y alentar la impunidad en los diferentes casos y tipos de violencia, luchemos juntas y organizadas”, indica parte del video difundido en el acto central por el día de la eliminación de la violencia contra la mujer.

También instan a lucha por “la igualdad de los derechos” y defienden el feminismo es “una herramienta para construir una sociedad para las mujeres, las trabajadoras, las indígenas, las campesinas, las jóvenes, las trans, la estudiantes, las niñas, las lesbianas. Todas”.

Recordaron los nombres de las víctimas de feminicidio en nuestro país donde repudiaron la violencia que según denuncia suele quedar en la impunidad. Sobre todos las trabajadoras sexuales reclamaron la muerte impune de sus compañeras. “Nos queremos vivas las trabajadoras sexuales”, reclamaron.

La mujeres campesinas por su parte reclamaron el sistema “capitalista y de patriarcado” que deben de soportar, mientras que las indígenas también reclamaron sufren “de violencia, discriminación y por eso vamos a trabajar juntas”.

También abogan por espacios educativos seguros, exigiendo “universidades libres de acoso”. “Exigimos justicia para las que tuvieron que dejar sus carreras por el acoso”, remarcaron a la vez también de rever las diferencias sociales que impiden a la mujeres a acceder a educación.

“En paraguay dos niñas son obligadas a parir por día, víctimas de abusos hechos en sus círculos más cercanos. Son niñas, no madres”, resaltaron en parte del video, a la vez de solicitaron “anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir”.

Pese a ser un tema siempre controvertido, destacan que las mujeres “tenemos derecho a un parto respetado y elegir si queremos ser madres, la maternidad será deseada o no será”.

La diversidad sexual también tuvo participación, sobre todos representantes de la mujeres lesbianas, bisexuales o transexuales, denunciaron que “no podamos demostrar amor hacia otras mujeres, eso también es violencia”, haciendo alusión a que el Estado no reconoce el derecho por ejemplo de mujeres privadas de su libertad a recibir visitas conyugales de mujeres.