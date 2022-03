Una agencia enfocada en destacar los valores reales de marcas y firmas

Con énfasis

En la construcción de relaciones efectivas

“Somos una compañía de comunicación fundada en 2010, compuesta por un equipo de especialistas apasionados en crear estrategias que permitan que nuestros clientes se destaquen y construyan relaciones efectivas con sus principales públicos de interés”, explica Lara Huttemann, directora de Periferia. “Desarrollamos campañas creativas y eficientes, enfocadas en cumplir los objetivos de nuestros clientes. Somos expertos en comunicación estratégica, relaciones públicas, publicidad y marketing digital”, agrega.

Para Lara, el mayor logro de Periferia es haber impulsado una industria nueva y abierto el camino a otros profesionales para desarrollar relaciones públicas a un nivel anteriormente no explorado en el país. “Hoy nos reconocen por eso, por haber innovado en un ámbito poco explorado hace una década y nos llena de orgullo haber marcado un nuevo camino para la industria de la comunicación en nuestro país. Fuimos la primera agencia de Brand PR del país y aunque hoy somos una compañía de comunicación 360, sabemos que nuestro mayor expertise está en el know how de las relaciones públicas y en lo disruptivo de nuestras propuestas creativas que parten de la visión del PR, del contar historias memorables”, afirma.

Entendiendo las necesidades

En Periferia desarrollan propuestas de valor relevantes a partir de un profundo entendimiento de los datos y de las necesidades de los clientes. “Aprovechamos nuestros años de experiencia con grandes marcas de distintos rubros y nuestro conocimiento de los diferentes canales de comunicación para definir cómo y cuándo combinarlos. Estamos en la búsqueda constante de tendencias que mueven el comportamiento de la gente para nunca perder la relevancia. Experimentamos y creamos para sorprender”, asegura.

El mercado actual es vertiginoso, feroz, ávido de contenido, cambiante y lleno de oportunidades. “Si bien no estamos seguros de casi nada, sí está claro que el futuro será cada vez más digital y nos estamos preparando para ello. Entendemos que hoy y más que nunca el contenido es la reina y, aunque el canal es el rey, es ella la que lleva puestos los pantalones. Así es que nos enfocamos en eso, contar historias interesantes, conmovedoras, memorables y en la distribución correcta y eficiente del contenido. Amplificamos para llegar a más públicos. Trabajamos para descubrir puntos de vista, insights accionables para conectar con la gente”, destaca.

1 CLAVE

Un modelo de negocios estudiado, marcas con propuestas en función de las personas, sus sueños, anhelos o necesidades. Propuestas de valor. Entendimiento y análisis profundo del mercado y del público objetivo.

2 ÉXITO

Nuestro éxito es el éxito de nuestros clientes y marcas, que medimos en el tiempo que el cliente se queda en la agencia y nos deposita la confianza de caminar al lado de ellos, como parte del equipo.

3 RESULTADO

Lograr que sus clientes se destaquen y construyan relaciones efectivas con sus principales públicos de interés, siendo una agencia especializada en comunicación y relaciones públicas.

Seguir creciendo

A fines de 2016, Constancia “Coti” Urbieta se sumó a la dirección de la agencia, con el objetivo de desarrollar nuevas líneas de servicios y de crecer en cartera de clientes. “Hoy tenemos el orgullo de decir que estamos en el tier 2 de agencias, que somos una organización de casi 40 colaboradores y que estamos trabajando para dentro de cinco años, el top 5 de las mejores agencias publicitarias y de comunicación del país. Estamos orgullosos de los logros y del equipo humano y profesional que hemos formado y de las marcas que confían año tras año en nosotros”, resalta Lara Huttemann.

Periferia se enfoca en tres grandes áreas: Estrategia integral de comunicación, Marketing digital y Brand PR y Experiencias, para crear soluciones y servicios de comunicación, relaciones públicas, acciones de marca y editorial.