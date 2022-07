“Los medios son aliados fundamentales”

En estos tiempos en que las redes sociales invaden con todo tipo de contenidos, se torna esencial para las marcas invertir en comunicación, en la que primen –además de la creatividad y la información– la reputación, confianza y la credibilidad del medio en el que pauta.

Así lo sostuvo Livia Melgarejo, directora de la agencia Pressencia Comunicación Integral, en el marco de la segunda jornada de charlas ENIT de ABC Color.

Según expresó, las agencias y los medios son un gran equipo, sobre todo a la hora de elaborar y comunicar un contenido que realmente importe a la audiencia. “Los medios (de comunicación) son aliados fundamentales”, enfatizó.

En ese sentido y considerando sobre todo la tendencia de crear y difundir contenidos de valor, añadió que en este camino es importante fusionar la necesidad del cliente con el de la audiencia, que las marcas lleguen al público con historias que motiven, conmuevan y empoderen.

“El cliente está en la búsqueda de soluciones más creativas, flexibles, conectadas a su publico objetivo”, agregó y en este aspecto resaltó el rol que tienen los medios de comunicación, como ABC Color, a la hora de elaborar estrategias más personalizadas, con contenidos de valor, con testimonios e información que empodere y entretenga.

Justamente en el camino de cómo construir un contenido de valor fusionando la necesidad del cliente y de la audiencia entran las agencias, que hacen hincapié a los clientes en que pauten e inviertan en los medios, de la importancia de establecer y afianzar las relaciones públicas. “El reto es encontrar un equilibrio entre lo que quiere comunicar y lo que importa realmente a la audiencia”, apuntó la profesional, que lleva más de 14 años de experiencia en PR (Relaciones Públicas).

La fundadora de Pressencia Comunicación dijo que escuchando, hablando y preguntando se generan historias con impacto.

Refirió que en cuanto a la inversión en papel, todavía hay una gran oportunidad para las empresas de diferentes tamaños, ya que lo impreso es documento que queda.

“Escuchar es el primer paso para construir una buena estrategia. Hablar el mismo lenguaje y crear esa solución al cliente que cada vez está con menos tiempo. La alianza comercial es fundamental”, acotó.

Mensaje

Melgarejo deja un mensaje claro y clave para las marcas y empresas. “Hoy si no comunicás lo que hacés simplemente no existís. Si no estás en los medios masivos de comunicación no existís. Los medios te dan credibilidad, posicionamiento y alcance”, subrayó.

Plataformas con gran alcance

Livia Melgarejo, de Pressencia, también añadió que ABC, al ser multiplataforma, tiene una gran ventaja a la hora de comunicar los contenidos de las marcas y empresas. “Es el medio más completo, con una reputación altísima que debe ser aprovechado en nuestro speech como agencia”, sostuvo.

Sobre el punto, María José Amarilla, gerente comercial de ABC, rescató que como medio multiplataforma, ABC busca seguir potenciando los vínculos con sus clientes y a su vez seguir con el desafío de la creación de formatos innovadores, disruptivos, diferentes y de alto impacto, para generar el resultado esperado por los anunciantes, haciendo suyos sus desafíos. “Nuestro multimedio ABC tiene plataformas con gran alcance y es líder en varias de ellas. Venimos realizando un gran trabajo interno en equipo y eso se ve reflejado en el resultado de muchos de nuestros clientes, que hoy son nuestros testimonios de casos de éxito”.

Comenta que ABC inició su ciclo de charlas ENIT (Estrategia, Negocio, Innovación y Tendencia), con el objetivo de realizar una retroalimentación en temas como estrategia, negocio, innovación y tendencia, con agencias publicitarias y clientes.