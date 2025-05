Samsung no te hace esperar, Galaxy AI ya está aquí

La innovación no puede esperar, y Samsung lo sabe. Mientras que otros atrasan la entrega de sus avances, Samsung cumple su promesa y pone la IA en manos de sus usuarios hoy mismo con Galaxy AI, disponible en las series de Galaxy S, Galaxy Z y Galaxy A.

Samsung ha demostrado su liderazgo tecnológico al ofrecer sin demoras una suite de inteligencia artificial que transforma la manera en que nos comunicamos, creamos y nos conectamos.

La espera es cosa del pasado: Galaxy AI ya está aquí

Con capacidades diseñadas para mejorar la comunicación, la creatividad, la personalización y la productividad, Galaxy AI marca una nueva era en la experiencia móvil.

Desde traducción en tiempo real y asistentes inteligentes hasta edición avanzada de imágenes y productividad optimizada, Galaxy AI ya está redefiniendo la experiencia móvil.

Conozcamos esos avances en inteligencia artificial que día a día aprovechan los usuarios Galaxy.

1. Una experiencia de inteligencia artificial sin límites

Con soporte para 46 idiomas, Galaxy AI permite a los usuarios interactuar sin barreras y disfrutar de una comunicación fluida en cualquier parte del mundo. Además, las actualizaciones continuas de inteligencia artificial garantizan mejoras constantes en el rendimiento del sistema y en las capacidades lingüísticas.

2. Haz las cosas a tu manera

Galaxy AI de Samsung potencia la interacción del usuario con acciones fluidas en todas las aplicaciones y herramientas como Gemini Live, que permite una conversación real con la inteligencia artificial, y el asistente de escritura, que mejora la redacción en diferentes contextos.

3. Comunicación sin fronteras

Galaxy AI permite traducir conversaciones en tiempo real y ofrece funciones como transcripción y resúmenes automáticos, facilitando la comunicación y la gestión de información con mayor precisión y rapidez. Desde 2024 los usuarios Samsung Galaxy pueden hacer traducciones en tiempo real de llamadas, mensajes de textos y más.

4. Personalización avanzada

Gracias a herramientas como Now Bar y Now Brief, los usuarios pueden acceder a información relevante de manera instantánea y personalizada. Además, con SmartThings Home AI, la privacidad y el control inteligente del hogar se integran perfectamente en la experiencia móvil.

5. Búsqueda multimodal y creación visual mágica

Galaxy AI incorpora Google AI Select, que permite realizar búsquedas de forma intuitiva con lenguaje natural y reconocimiento visual. Además, las nuevas herramientas creativas, como Auto Trim, Best Face, la mejora de fotografía y la eliminación de audio asistida por inteligencia artificial, llevan la edición de imágenes y videos a otro nivel.

6. Conectividad sin esfuerzo

Galaxy AI también ofrece un ecosistema más fluido con herramientas como Quick Share y Memoria Compartida, permitiendo que los dispositivos Samsung trabajen juntos sin complicaciones.

Con Galaxy AI, Samsung reafirma su liderazgo en innovación, ofreciendo una inteligencia artificial que mejora la vida diaria de los usuarios sin que tengan que esperar por el futuro: Galaxy AI ya está aquí.