Mundial de Rally: La economía pisa el acelerador

Según César Marsal, director ejecutivo del Rally del Paraguay, en entrevista con ABC Negocios, comentó que se tiene estimado un impacto económico de US$ 80 millones, aproximadamente, generación de más de 1.000 empleos directos y una movilización de entre 200.000 y 300.000 personas en territorio paraguayo.

Encarnación, la ciudad anfitriona, se encuentra en una ubicación geográfica estratégica que facilita el acceso desde países como Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia.

“Los fanáticos del automovilismo de zonas como Córdoba, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe o Santa Cruz de la Sierra, tendrán distancias muy accesibles para venir”, indicó Marsal, quien también sumó como un atractivo el tipo de cambio favorable, que convierte al país en un destino ideal para este evento.

La organización ultima detalles logísticos, desde el parque de servicio hasta la hotelería y el transporte de los equipos. Ante la alta demanda de alojamiento, se implementará la modalidad glamping con 7.500 espacios disponibles en puntos estratégicos del recorrido. “El fanático del rally no necesita lujos, necesita funcionalidad”, señaló Marsal.

El director explicó que la experiencia chilena del Mundial de Rally (WRC) en la región del Biobío, con más de 300.000 asistentes y un impacto estimado de US$ 150 millones, sirve como referencia. A nivel migratorio, se prepara una aplicación con un sistema QR ágil para facilitar el ingreso de visitantes exclusivamente para el evento.

El Comité Organizador Interinstitucional Local espera un ingreso aproximado de US$ 50 a 80 millones, y que impacte a toda la cadena de valor del turismo (transporte, gastronomía, actividades complementarias y recreativas, comercio, artesanía, logística, alojamiento), indicó Ángel Bogado, director de Gabinete de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

Encarnación con 103 establecimientos gastronómicos disponibles

Encarnación cuenta con una variada y creciente oferta gastronómica que refleja el dinamismo de su sector turístico y de entretenimiento. Según datos proporcionados por Marcelo Trussi, presidente de la Asociación de Gastronomía de Encarnación y Entretenimientos Nocturnos, actualmente la ciudad alberga una importante infraestructura de servicios.

La oferta va desde 10 restaurantes gourmet que apuestan por la alta cocina, 3 churrasquerías de estilo tradicional, 35 pizzerías que forman parte de la oferta más rápida y familiar, y 55 hamburgueserías y lomiterías, consolidándose como los locales más populares entre jóvenes y turistas. Esta diversidad no solo satisface distintos gustos, sino que también impulsa el desarrollo económico y el empleo en la zona.

373 hoteles y 9.151 camas para la cita

Marcela Villasanti, directora de Formalización del Sector Turístico de la Senatur, explicó que Itapúa encabeza la lista con el mayor número de hoteles, hoteles boutique, apart hoteles, resort y posadas habilitados (195), seguido por Alto Paraná (104) y en tercer lugar Misiones, con menor número de establecimientos (74). Los tres departamentos mantienen una oferta estable.

Encarnación, cabecera departamental de Itapúa, concentra una importante proporción de la infraestructura turística del sur (32), consolidándose como un polo de atracción gracias a sus playas, eventos culturales y conectividad.

Villasanti recordó que en total están disponibles más de 9.000 camas, distribuidas entre Itapúa (3843), Alto Paraná (4.593), Misiones (715), datos fundamentales para medir la capacidad de alojamiento ante la creciente demanda turística.

US$ 10 millones para equipar aeropuerto de Encarnación

El Aeropuerto Internacional Teniente Amín Ayub de Encarnación, inaugurado en 2011 y de propiedad de la Municipalidad de Encarnación desde este año, operará su pista de 2.000 metros de largo en categoría internacional y de forma permanente a partir del próximo 7 de agosto, según confirmó el director de Aeropuertos de la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac), Rubén Aguilar.

El titular indicó que se están invirtiendo US$ 10 millones en obras de mejoramiento, ampliación y equipamientos de seguridad, en un proyecto que apunta a movilizar a más de 200.000 personas, según datos de los responsables de la organización.

En cuanto a movimientos de aeronaves, dijo que aproximadamente habrá entre 100 y 150 vuelos diarios, y se espera a mitad del mes de julio conocer a detalle la grilla de aeronaves extranjeras privadas que llegarán al país, especialmente al aeropuerto de Encarnación, así como los lugares de destino.

El funcionario indicó que habrá vuelos de cabotaje de compañías aéreas para el traslado de pasajeros desde Asunción. Por otro lado, adelantó que la aerolínea argentina FlyBondi manifestó su interés en establecer conexiones con el aeropuerto de Encarnación, y se prevé una reunión con sus representantes.

Horario liberado para transporte terrestre

Con denominación “Estación World Rally Car Py”, desde las 18:00 del jueves 28 de agosto hasta la medianoche del 31 de agosto, la Estación de Buses de Asunción (EBA) liberará los horarios de salida de los transportes de pasajeros.

Esta medida busca facilitar el flujo de personas a través de una de las principales terminales terrestres del país, ante el notable aumento migratorio que se espera con motivo del Mundial de Rally.

Actualmente, 26 buses cubren regularmente la ruta hacia el sur del país, incluyendo tanto servicios de larga distancia como locales. Sin embargo, debido a la competencia internacional, la cantidad se incrementará a 78 empresas con destino al sur con un costo del pasaje de G. 125.000, informó Cristian Vega, director de la Estación de Buses de Asunción.

44 controles fronterizos simplificados

El titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Jorge Kronawetter, explicó que los controles fronterizos entre Paraguay, Argentina, Bolivia y Brasil, cuentan con 44 puestos de control en total y serán reforzados para el encuentro automovilístico.

El viajero que se desplaza hacia la competición realizará solo un procedimiento migratorio entre Encarnación y Posadas, cuyos datos serán compartidos por ambos países. Actualmente, las personas deben pasar por dos controles: en lado argentino y lado paraguayo.

Los puestos de control habilitados están en Itapúa (10), Alto Paraná (4), Misiones (1) Encarnación (2), y cruce con balsa en Puerto Triunfo, Bella Vista Sur, Campichuelo y Mayor Otaño.

Pasión al volante con Pilsen

Pilsen Paraguay se suma al Rally Mundial 2025 con una campaña que busca conectar con la esencia más profunda del público paraguayo. “El rally en Paraguay es más que una competencia: es una pasión que se vive en familia, con amigos, al costado del camino”, afirmó Yle Peralta, brand manager de Pilsen Paraguay. En este contexto, la firma decidió acompañar el primer WRC en suelo nacional con una de sus mayores apuestas del año.

Sin precisar monto de inversión, Peralta resaltó que la campaña es uno de los desafíos más importantes del año, ya que contempla contenido audiovisual, presencia en redes sociales, activaciones y una edición limitada de latas de 269cc con diseño exclusivo y acciones que rinden homenaje a la cultura motor del país.

El rostro en esta movida es del piloto Diego Domínguez, campeón de la WRC3 2024, elegido por representar valores como pasión, humildad y una fuerte conexión con el automovilismo y con la propia historia de la marca.

Además de celebrar este evento histórico, Pilsen pone énfasis en un mensaje de responsabilidad. La campaña promueve el consumo moderado, la designación de un conductor responsable y el disfrute sin excesos.

La pasión se vive a fondo, pero también con conciencia. Ese es el espíritu con el que Pilsen acompaña a los paraguayos en este momento único para el deporte motor nacional.

951 km de adrenalina pura en suelo paraguayo

28.08: Shakedown en Trinidad (4,92 km).

29.08: Cambyretá (18,70 km), Nueva Alborada (19,25 km), Yerbatera (30,00 km) y Autódromo Capitán Miranda (2,50 km). Total: 140,90 km.

30.08: Carmen del Paraná (18,67 km), General Artigas (23,14 km), Cantera (13,74 km) y nuevamente Autódromo Capitán Miranda (2,50 km). Total: 113,60 km.

31.08: Bella Vista (21,86 km) y Misión Jesuítica en Trinidad (18,15 km). Total: 80,20 km.

El recorrido del Mundial de Rally abarca un total de 951,59 kilómetros, de los cuales 334,52 kilómetros son de pruebas especiales y 617,07 kilómetros de enlaces. De acuerdo a Ricardo Deggeller, coordinador adjunto del evento, Encarnación, será accesible principalmente a través de la Ruta PY01, que conecta la capital del país con el sur. Esta vía será clave para el ingreso de aficionados, equipos y organizadores.