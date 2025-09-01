Raspa&Gana lanza su nueva web con las raspaditas digitales y miles de premios al instante

La nueva web ofrece una experiencia ágil, segura, accesible y muy divertida, llena de los cartones de raspaditas favoritos y juegos nuevos como Chispazo y x50.

Todos los juegos están disponibles desde cualquier dispositivo móvil con conexión a internet, para que los usuarios puedan jugar sin importar donde estén, y en sus pequeños descansos, como cuando forman la fila del supermercado o esperando su ómnibus.

“Buscamos acercar las raspaditas a nuestros jugadores y ofrecerles el mejor entretenimiento desde donde estén, ya sea formando la fila del supermercado o esperando su colectivo”, menciona José Martín Lostao, Country Manager de Tarquino S.A., de la marca Raspa&Gana en Paraguay.

La web cuenta con una gran variedad de juegos, con miles de premios al instante de hasta 200 millones de guaraníes, y los jugadores tienen acceso directo a sus ganancias, de forma segura y rápida, siguiendo los pasos que se encuentran en la web https://www.raspaygana.com.py/preguntas-frecuentes .

Raspa&Gana, la mayor vendedora de cartones de raspaditas en Paraguay, apuesta así a la modernización del entretenimiento en nuestro país, ofreciendo alternativas innovadoras que se adaptan a los hábitos actuales de consumo, y siempre con las mejores herramientas para promover el juego responsable y la protección de los menores.

La plataforma ya está disponible y puede ser visitada desde cualquier navegador y dispositivo móvil.