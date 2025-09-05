Cómo emprender, innovar e impactar en la era digital

Emprender hoy es navegar en aguas donde la tecnología, la innovación y la incertidumbre conviven. Los cambios son tan acelerados que las soluciones tradicionales ya no alcanzan. En este contexto, la capacidad de innovar se convierte en el motor que mantiene viva a la organización, y el impacto, en el propósito que da sentido a cada esfuerzo.

El dolor que empuja a innovar

Sin embargo, el motor no puede ser solo una idea brillante ni una tendencia pasajera. El verdadero motor de un emprendimiento debe ser un dolor real. Ese dolor que incomoda, que mueve, que empuja a buscar respuestas. En mi caso, nació de una experiencia personal: en más de una ocasión me sentí excluida del sistema financiero y empecé a notar que no era la única. Esa sensación de exclusión me llevó a preguntarme cómo cambiar una realidad que afecta a millones de personas, y allí comenzó mi camino, un emprendimiento digital con impacto.

Desde muy joven entendí que la educación financiera era una deuda pendiente en nuestra región. Vi cómo la falta de información y acompañamiento llevaba a las personas a endeudarse, a perder oportunidades de crecimiento económico y a vivir con ansiedad financiera.

Negocios exponenciales

Decidí transformar esa frustración en una propuesta concreta: crear una plataforma que, a través de la tecnología y las neurociencias aplicadas a las finanzas, ayude a las personas a mejorar su bienestar financiero.

La tecnología es el vehículo, pero la esencia está en entender cómo piensan, sienten y deciden las personas frente al dinero. El entorno digital nos regala la oportunidad de convertir nuestras soluciones en modelos de negocio exponenciales que potencian el impacto: una herramienta desarrollada en Paraguay puede, con la misma facilidad, ser utilizada en cualquier parte del mundo.

El impacto, en este camino, se mide en historias. Miles de personas de diferentes países han accedido a contenidos y herramientas digitales que cambiaron su forma de relacionarse con sus finanzas. Jóvenes que aprendieron a ahorrar desde su primer salario, empresas que vieron cómo la productividad crecía cuando sus colaboradores reducían el estrés. Estos testimonios son la validación más poderosa de que el emprendimiento digital puede ser también una herramienta de inclusión y desarrollo.

El propósito como brújula

Emprender, innovar e impactar en la era digital no están exentos de desafíos. Hay días en los que las métricas no acompañan, los recursos parecen escasos y la incertidumbre abruma. Pero es en esos momentos cuando el propósito se vuelve brújula. Recordar por qué comenzamos y a quién queremos servir es lo que nos permite seguir adelante, reinventarnos y encontrar nuevas formas de crecer.

Hoy, más que nunca, necesitamos emprendedores que se animen a cuestionar lo establecido, que usen la tecnología no solo para generar eficiencia, sino también para crear bienestar colectivo. El futuro será de quienes logren equilibrar innovación con propósito, rentabilidad con impacto, y datos con humanidad.

En tiempos en que la tecnología avanza a pasos agigantados, la diferencia la marcan quienes ponen a las personas en el centro. Emprender, al final, es una oportunidad de dar sentido a nuestras propias dificultades al transformarlas en soluciones para los demás.

∗ Fundadora y CEO de Más Money