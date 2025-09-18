Prourbe Medios es líder absoluto en publicidad exterior, por tercer año consecutivo

Gracias a su destacada recordación, preferencia y uso, Prourbe Medios se posiciona muy por encima de sus competidores, consolidándose como la más influyente e innovadora del sector.

“Una vez más, agradecemos a nuestro equipo y a cada cliente que confía en nosotros, porque son quienes nos permiten seguir liderando e innovando en el mercado de la publicidad exterior”, declaró Gisela Salomón, gerente de Marketing y Directora de Prourbe Medios.

La premiación tuvo lugar en el Talleyrand Costanera, donde fueron distinguidas las 100 marcas más relevantes del país.

Prourbe en el mercado: la solución OOH más completa del país

Con más de 30 años de trayectoria, Prourbe Medios lidera la evolución de la publicidad exterior en Paraguay, ofreciendo innovación, cobertura y efectividad a sus clientes.

Entre sus principales fortalezas se destacan:

● +1.000 espacios publicitarios en todos los formatos OOH y DOOH: gigantografías, murales, pantallas digitales y mobiliario urbano.

● Cobertura en 13 departamentos, con la red más amplia del país.

● Presencia exclusiva en shoppings y centros comerciales, con soportes estáticos y digitales.

● Campañas basadas en datos, gracias a la medición de audiencia en Asunción y Gran Asunción.

● Alcance regional como miembro de ALOOH, conectando a Paraguay con campañas de impacto continental.

Compromiso de futuro

“Alcanzar este reconocimiento por tercer año consecutivo nos llena de orgullo y gratitud, y nos motiva a seguir mejorando día a día para impulsar el futuro de la publicidad exterior en el país", comentó Gisela.

“Muy pronto presentaremos proyectos que transformarán la cara de la ciudad, reafirmando nuestra apuesta constante por la innovación”, agregó.

Prourbe Medios no solo lidera el presente de la publicidad exterior en Paraguay, también proyecta el futuro.

Con próximos desarrollos en tecnología digital, nuevos formatos y espacios urbanos innovadores, la empresa reafirma su compromiso de transformar la forma de conectar a las marcas con las personas.

Prourbe Medios: donde la publicidad exterior se transforma en impacto real.