Subway designa al Grupo Vierci como su Master Franquiciado para España y Portugal

Este hito marca la primera franquicia maestra intercontinental de Subway con operaciones en dos regiones y refuerza el compromiso de la marca con el crecimiento internacional junto a socios regionales de confianza.

En virtud de los nuevos acuerdos, el Grupo Vierci adquirirá los derechos exclusivos para operar y desarrollar restaurantes Subway en el mercado ibérico, con el objetivo de abrir alrededor de 400 restaurantes en España y 50 en Portugal durante los próximos 10 años, lo que supondrá más de 500 restaurantes en la región y una expansión significativa de la presencia de la marca, que se multiplicará por más de seis.

La ampliación de la relación se basa en los buenos resultados del grupo en Sudamérica, donde inició su colaboración con Subway en Uruguay en 2023 y en Paraguay en 2024.

En ambos mercados, el grupo ha mantenido constantemente unos altos estándares de calidad y servicio, sentando las bases para su entrada en Europa.

Con más de 58 años de experiencia empresarial y más de 300 restaurantes operando en América, el Grupo Vierci aporta un modelo de gestión probado y un profundo conocimiento de la industria de comida rápida, consolidando la presencia de Subway en uno de los mercados más competitivos del mundo.

“Estamos muy contentos de seguir creciendo con Grupo Vierci en España y Portugal”, afirmó Tracy Gehlan, presidenta de Subway para Europa, Oriente Medio y África.

“Con una sólida trayectoria como franquiciado principal de Subway en Paraguay y Uruguay, el Grupo Vierci conoce a la perfección el negocio de Subway y se encuentra en una posición ideal para impulsar el crecimiento y atraer aún más clientes en la región”, sostuvo.

“Estamos muy orgullosos de consolidar nuestra relación con Subway y llevar nuestra experiencia al mercado europeo”, afirmó Elías Yanho, director de la División de Comida Rápida del Grupo Vierci.

“Nuestro éxito en Paraguay y Uruguay será la base sobre la que gestionaremos y ampliaremos la presencia de la marca en España y Portugal, llevando la calidad, el sabor y la experiencia de Subway a nuevos consumidores”, añadió.

Grupo Vierci seguirá implementando el diseño Fresh Forward 2.0 y avanzando en la transformación digital de la marca tanto en los establecimientos nuevos como en los ya existentes, centrándose en la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.

Como parte de su compromiso con el mercado ibérico, el Grupo Vierci tiene previsto generar más de 200 puestos de trabajo locales en España y Portugal para el 2026, con un crecimiento continuo de la fuerza laboral previsto durante la próxima década.

El grupo también ofrecerá a los profesionales paraguayos la oportunidad de unirse a los equipos del Grupo Vierci en España y Portugal, facilitando el intercambio de conocimientos y la colaboración entre mercados.

Este acuerdo refuerza el liderazgo regional del Grupo Vierci en el sector de la comida rápida y su capacidad para llevar la innovación y el talento paraguayo al escenario internacional.

En los últimos cuatro años, Subway ha firmado más de 25 acuerdos de Máster franquicias a nivel mundial, que abarcan un compromiso de apertura de más de 10.000 futuros restaurantes.

La empresa sigue persiguiendo una ambiciosa expansión internacional y colabora con operadores sólidos, como el Grupo Vierci, para impulsar el crecimiento y garantizar una experiencia consistente y de alta calidad para los clientes en todos los mercados.

Acerca de los restaurantes Subway

Como líder mundial en sándwiches, Subway sirve cada día sándwiches recién hechos a un precio excelente a millones de clientes en todo el mundo en casi 37.000 restaurantes.

Los restaurantes Subway son propiedad y están gestionados por una red de miles de franquiciados dedicados que se esfuerzan por ofrecer siempre una experiencia de alta calidad y comodidad a los clientes, además de contribuir positivamente a sus comunidades locales.

Subway es una marca registrada a nivel mundial de Subway IP LLC o una de sus filiales.

Acerca del Grupo Vierci

Grupo Vierci es un conglomerado empresarial con más de 58 años de crecimiento sostenido y capital 100% paraguayo.

Opera en diversas líneas de negocio, entre las que se incluyen el financiero, supermercados, manufactura, distribución de alimentos y bebidas, perfumería, moda, electrónica, medios de comunicación, juegos de azar, bienes raíces y agricultura.

Actualmente opera en Brasil, Uruguay, Panamá, Bolivia, Chile, Perú, Estados Unidos, España y Portugal, con su centro operativo en Paraguay y un equipo de más de 18.600 empleados directos, de los cuales más de 5.000 forman parte de su división de comida rápida.

Para obtener más información sobre el Grupo Vierci, visitar su sitio web oficial o en su cuenta de LinkedIn.