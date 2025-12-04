Tineco, líder en máquinas de limpieza inteligentes

Tineco, perteneciente al Ecovacs Group, busca transformar la manera en que los hogares realizan la limpieza mediante productos inteligentes y de alta gama.

Las aspiradoras presentadas fueron Floor One Stretch S6, Floor One Switch S6, Floor One S7 Steam, Floor One S5 y Pure One A50s, diseñadas para brindar soluciones eficientes y completas en cada rincón del hogar.

Consolidada como marca premium a nivel global, Tineco lidera el mercado de aspiradoras inteligentes en China y se mantuvo durante tres años consecutivos como la marca más vendida a nivel mundial.

Por su parte, Ecovacs, líder global en robots de servicio, controla el 13,9% del mercado mundial de robots aspiradores, posicionándose como la segunda compañía más grande del sector en la primera mitad de 2025.

Durante la presentación, Charlin Chen, directora de ventas de Hiking, explicó que el ingreso de Tineco al mercado paraguayo se enfocará en tres objetivos principales:

Ofrecer soluciones de limpieza integrales y de alta eficiencia para el usuario. ⁠⁠Impulsar un crecimiento rentable para los socios comerciales. Generar beneficios sostenibles para la marca, distribuidores y consumidores.

La marca experimenta un crecimiento acelerado en Europa, Norteamérica, Asia-Pacífico y Medio Oriente, y ahora busca explorar el potencial del mercado en Paraguay y Brasil.

Sobre Tineco

Fundada en 1998, Tineco es una empresa de alta tecnología, filial 100% propiedad del grupo Ecovacs, dedicada la I+D de tecnología innovadoras y al diseño de electrodomésticos inteligentes de alta gama

En el 2019, Tineco revolucionó el sector de las aspiradoras con el lanzamiento de su primera aspiradora inteligente, Pure One, que redefine la limpieza del hogar gracias a su tecnología inteligente de detección de polvo.

Posteriormente, Tineco presentó la revolucionaria aspiradora inteligente para seco y húmedo Floor One que pronto cosechó reconocimiento mundial.

De cara al futuro, Tineco aprovechará su legado de 27 años, remodelarlo para un mejor futuro y seguir creando productos interesantes que sean útiles, fáciles de usar e inteligente.