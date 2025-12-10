Bancard reabre sucursal express en San Bernardino para reforzar la atención durante el verano

La reapertura este año forma parte de la campaña Bancard hace 40 años te banca, que busca garantizar soporte personalizado a los establecimientos comerciales durante los meses de mayor demanda.

El servicio está dirigido a negocios de todos los tamaños, tanto de San Bernardino como de localidades cercanas: Altos, Atyrá, Areguá, Ypacaraí, Caacupé, Nueva Colombia y Emboscada.

En esta sede temporal, los comercios podrán gestionar solicitudes de POS o habilitar Tokefon (una app para cobrar desde el celular), acceder a soporte técnico express, solicitar baterías y bobinas, y activar servicios de cobranzas y transacciones digitales.

“Esta temporada es clave para cientos de comercios que dependen del flujo turístico, por eso reforzamos nuestra presencia en San Bernardino", afirmó Cinthya Morales, gerente de Marketing y comunicación de Bancard.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Nuestro objetivo es que cada punto de venta pueda operar sin interrupciones y con el acompañamiento técnico que necesite”, agregó.

La sucursal express opera en la intersección de Mariscal López y Avda. Luis F. Vache.

Este mes, el horario de atención es de miércoles a viernes de 08:00 a 17:00 y los sábados de 08:30 a 12:30.

En enero y febrero de 2026, atenderá de jueves y viernes de 08:00 a 17:00, los sábados de 09:00 a 17:00 y los domingos de 09:00 a 13:00.

Además de San Bernardino, Bancard reforzará su presencia en otros puntos turísticos como Encarnación, Carmen del Paraná y la Costanera de Pilar, donde se registra un importante movimiento de visitantes en esta época del año.

Como parte de su apoyo a los comerciantes, la empresa también implementó acciones complementarias para esta temporada, entre ellas la entrega de mobiliarios y artículos de uso veraniego, como sillas, mesas, protectores solares, ventiladores, abanicos y sombreros piri, con el fin de mejorar el entorno de atención y brindar mayor comodidad a los clientes.