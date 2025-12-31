Préstamos bancarios crecieron 19,5%

En diálogo con ABC Negocios, Stan Canova manifestó que los préstamos en guaraníes (MN) crecieron un 18,91% en el último año, mientras que la cartera de préstamos en moneda extranjera (ME) registró un incremento de 16,39%. Esta expansión refleja tanto el dinamismo de la economía local como la confianza de los consumidores e inversionistas en el sistema financiero paraguayo.

El Banco Central del Paraguay (BCP) segmenta la cartera de créditos en 14 sectores y 4 subsectores, entre los cuales se destacan el consumo, el comercio al por mayor y los cultivos agrícolas. A junio de 2025, el sector consumo concentró el 13,93% de la cartera total, equivalente a G. 25.228.437.000.000. Le siguieron el sector comercio al por mayor con el 12,54% y el sector cultivos agrícolas en general con el 12,06%.

“Los préstamos contribuyen a impulsar inversiones productivas y fomentan el consumo, que son pilares fundamentales de la cartera de créditos. El impacto de esta dinámica se refleja en un mayor circulante económico y un efecto decante positivo sobre la economía”, señaló Canova.

Morosidad con incremento marginal de 0,09%

El informe de cierre anual también revela que la morosidad del sistema bancario paraguayo aumentó levemente, pasando del 2,44% al 2,53%; es decir, un incremento marginal de 0,09%. “Este leve aumento no debe generar alarma. El sistema mantiene una solidez notable, y los criterios de evaluación de riesgo siguen siendo rigurosos, especialmente para las personas que carecen de formalización de ingresos”, indicó el especialista.

En este sentido, la formalización de los ingresos se mantiene como un requisito indispensable para acceder a créditos. Las personas consideradas como PEA (personas económicamente activas) que no puedan demostrar ingresos formales suelen ser rechazadas, debido a la gestión prudente del riesgo que aplican las instituciones financieras.

Cartera por sectores productivos

El análisis más detallado de la cartera revela que los sectores empresariales concentran el 34,30% del total de créditos, sumando las industrias manufactureras (9,43%), el sector construcción (2,73%), el comercio al por mayor (12,54%), el comercio al por menor (4,64%) y el sector servicios (4,95%). Esto se traduce en G. 62.135.678.000, destinados a actividades productivas y comerciales.

Por otro lado, la vivienda representa un 4,64% del total de créditos, con un volumen de G. 8.397.761.000.000, mientras que el consumo masivo lidera con casi G. 25,2 billones, destacando la importancia del crédito como motor del bienestar social y la economía familiar.

Contexto macroeconómico

En cuanto a la política monetaria, la tasa de política monetaria (TPM) se mantuvo estable en un 6%, sin mayores variaciones durante el último año. No hubo cambios regulatorios o económicos que hubieran impulsado la demanda de préstamos; los incrementos observados se dan en un contexto de estabilidad, protegiendo siempre al ahorrista, ya que los fondos prestados provienen de los depósitos de los clientes y constituyen un pasivo para los bancos.

“El sistema está bien regulado y equilibrado. Los bancos líderes del mercado generan un impacto positivo en la economía. También existen líderes de nicho que atienden segmentos específicos, diversificando la oferta”, comentó Canova.

70% del crédito en cinco instituciones financieras

Stan Canova confirmó, además, que los datos revelan que 5 instituciones financieras –Sudameris, Continental, Itaú, GNB y BNF– concentraron aproximadamente el 70% del volumen de préstamos otorgados.

Sudameris se posicionó como el banco con mayor participación, al alcanzar el 18,78% del total de préstamos; muy de cerca le siguió Continental con un 18,36%, mientras que Itaú registró 13,41%. La suma de estas entidades evidencia la concentración pero que, según el profesional, no implica riesgos de monopolio, ya que existe un amplio número de instituciones que operan en nichos específicos o segmentos diferenciados del mercado.

“El sector bancario paraguayo es altamente competitivo. Los usuarios se benefician de la diversidad de opciones disponibles. Hoy en día es común que un cliente opere con al menos dos o tres bancos, lo que favorece la competencia y mantiene un equilibrio saludable en el sistema”, explicó.

Factores de liderazgo bancario

Según Canova, el liderazgo de estas instituciones no se debe únicamente a su tamaño, sino a una combinación de factores estratégicos, entre los que se destacan una estrategia comercial agresiva, tasas competitivas, beneficios adicionales para clientes, una amplia red de agencias y la calidad de atención al cliente. La inversión en marketing de estas instituciones es significativa, y a ello se suma el efecto de la retención de clientes mediante la buena atención, que prácticamente no implica costos adicionales.

“El retorno sobre el patrimonio del sector bancario nacional alcanza un 20%, una cifra elevada que refleja la eficiencia y rentabilidad del sistema. La competencia es alta, pero esto beneficia directamente al usuario final”, comentó.