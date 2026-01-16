Kessel Sanber: El epicentro de la sofisticación y el sabor en el corazón de San Bernardino

Liderazgo y visión estratégica. Este ambicioso proyecto está liderado por Óscar Chamorro Lafarja, CEO y estratega del Grupo Kessel.

Con tres años de evolución constante, Chamorro ha consolidado un concepto que prioriza la comodidad del cliente y la excelencia en el servicio, perfeccionando cada detalle para ofrecer una experiencia integral que supera lo convencional.

Un recorrido por estaciones de sabor. La oferta culinaria de Kessel Sanber se organiza de manera inteligente a través de estaciones especializadas, permitiendo que cada plato sea una obra de arte en su categoría:

La Estación de Parrilla: Bajo la experta mano de Benito , uno de los parrilleros más renombrados del país, los comensales pueden disfrutar de cortes premium como costilla ancha, tapa cuadril, ojo de bife y asado de tira , además de achuras clásicas preparadas a la perfección.

La Estación de Sushi: Integrada por sushimen seleccionados del staff de Kessel, ofrece piezas frescas ideales para la temporada estival.

La Estación de Pizzas: Con una selección pensada especialmente para compartir en grupos.

Cocina Central y Pastas: Comandada por el chef Ricardo Escobar, esta área destaca por sus pastas artesanales, posicionadas entre las mejores de Paraguay, con opciones que incluyen salsas tradicionales y frutos de mar.

Coctelería y atmósfera musical. El diseño de Kessel Sanber incluye dos barras de tragos de alto nivel, que se distinguen en San Bernardino por su imponente tamaño y calidad de servicio. Estas barras están operativas durante todo el día, acompañando tanto los almuerzos como el atardecer y las noches bajo las estrellas.

La ambientación musical es otro pilar fundamental. Los viernes y sábados, el DJ residente Javi Ramírez marca el ritmo con una fina selección de música de verano, afro house y house. Durante el resto de la semana, el jardín mantiene una atmósfera relajada que complementa el entorno natural.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Exclusividad y operatividad Un detalle que define el prestigio de este lugar es su política de acceso. Kessel Sanber no trabaja con reservas abiertas al público general. Las reservas son un beneficio exclusivo para los miembros de Kessel Black, un programa de fidelidad que el grupo otorga a sus clientes más asiduos y leales como reconocimiento a su preferencia constante.

Para quienes prefieren disfrutar de esta gastronomía en la comodidad de su hogar, el local opera con pedidos telefónicos (0994 317 273 para San Bernardino), opción de pickup y servicio de delivery a través de la plataforma PedidosYa.

Actualmente, el jardín abre sus puertas de lunes a lunes, consolidándose como el punto de encuentro por excelencia para quienes buscan lo mejor de la vida social y gastronómica en la villa veraniega.