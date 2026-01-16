La robusta infraestructura detrás del boom de los pagos digitales: Bancard hace 40 años asegura la red que lo hace posible

Los POS son el corazón de las ventas digitales. Cada vez más comercios suman medios de cobro digitales y el volumen de operaciones crece mes a mes. En 2025, Bancard aseguró casi el 100% de disponibilidad en su servicio, garantizando transacciones 24/7, rápidas, seguras, ágiles segundos a segundo.

“El auge de los pagos digitales nos desafía a todos los actores del sistema a asegurar continuidad y eficiencia. En Bancard invertimos más de USD 10 millones al año en tecnología e infraestructura para ofrecer sistemas robustos y de alta disponibilidad. El usuario actual espera operaciones en tiempo real y sin interrupciones. Esto es lo que Bancard ha construido hace años, una infraestructura solida que garantiza que este boom de pagos siga creciendo sin límites”, señaló Javier Martínez, gerente de tecnología de Bancard.

Para Bancard el 2025 fue un año de transacciones históricas pico, así como también fue un año donde la robustez de la red tuvo el mejor de los rendimientos.

Edgar Núñez, gerente de aseguramiento del servicio de Bancard, explicó que esta solidez no es casualidad, sino resultado de un trabajo técnico minucioso y del talento especializado que acompaña la inversión constante.

Además, destacó que Bancard dispone de un Datacenter que cumple con las normas de TIER III, reafirmando su compromiso con la continuidad y seguridad de los servicios. Esta certificación garantiza operaciones ininterrumpidas, incluso durante tareas de mantenimiento o actualizaciones que son necesarias ante el avance de los pagos digitales. Contar con esta tecnología hace que los clientes puedan tener transacciones ágiles, constantes y seguras 24/7.

Explicó que contar con una red robusta es importante porque detrás de cada pago hay una historia: el comercio que no puede detener sus ventas, el cliente que confía en que su transacción será inmediata y un ecosistema que se mueve en milésimas de segundos.

“El Datacenter con normas TIER III, es como una garantía que Bancard da al negocio para que nunca se detenga, incluso durante actualizaciones que realizamos, buscamos mantener el equilibrio entre costo y disponibilidad. Trabajamos para anticiparnos a cualquier problema y prevenir todo lo que pueda afectar la operación. Nuestro objetivo es garantizar el uptime y una experiencia confiable para comercios y usuarios”, agregó Núñez.

El 2025 fue un año récord en transacciones a través de diversos medios de pago. Solo en el ecosistema de QR interoperable de Bancard, que integra más de 75 aplicaciones de entes, financieras, billeteras y cooperativas, se procesaron aproximadamente 200 millones de transacciones. Si consideramos todo el entorno Bancard (que abarca el procesamiento de tarjetas, QR y billeteras digitales) el volumen anual superó los 1.000 millones de transacciones.

Bancard nació con el objetivo de hacer la vida más simple de los comercios, hace 40 años como pionero en la digitalización de pagos en Paraguay y cuenta con certificaciones internacionales como PCI DSS, PCI Card Production y PCI PIN Security desde hace más de una década. Hoy se convierte en la primera procesadora del país en obtener la certificación PCI DSS 4.0, que refuerza la seguridad ante nuevas amenazas tecnológicas y protege los datos de los usuarios.

Estas certificaciones posicionan a Paraguay en el mapa de las economías con altos estándares de protección, generando confianza para que las marcas internacionales incluyan al país en sus innovaciones financieras.